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ПСБ и АНК планируют создать экспертный центр компетенций
ПСБ и АНК планируют создать экспертный центр компетенций - РИА Новости, 23.08.2021
ПСБ и АНК планируют создать экспертный центр компетенций
ПСБ совместно с Ассоциацией нефтегазосервисных компаний (АНК) планирует создать экспертный центр компетенций, который сможет обеспечить проектное финансирование РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:13
2021-08-23T18:13
2021-08-23T18:13
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ совместно с Ассоциацией нефтегазосервисных компаний (АНК) планирует создать экспертный центр компетенций, который сможет обеспечить проектное финансирование и кредитно-финансовое сопровождение проектов диверсификации ОПК в интересах нефтегазовой отрасли, координацию механизмов и процессов исполнения контрактов в части своевременной разработки, производства, поставки и оплаты оборудования, сообщил вице-президент ПСБ - директор департамента по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций Владимир Печёнкин.По его словам, создать подобный центр поможет наличие у банка деловых контактов как на стороне ТЭК, так и на стороне ОПК. "У банка есть видение системы комплексного развития предприятий ОПК — она должна способствовать выпуску гражданской продукции. На этом фоне банк заинтересован в поддержке диверсификационных промышленных проектов нефтегазового сектора, а надо понимать, что инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли являются капиталоемкими и долгосрочными и требуют привлечения значительного объема заемных средств с низкой стоимостью фондирования", – отметил Печенкин, выступая на конференции "Диверсификация ОПК в интересах крупных частных компаний (финансирование, компетенции, новые рынки)" в рамках МВТФ "Армия-2021" . По мнению представителя ПСБ, основная проблема кредитно-финансового обеспечения промышленных проектов ТЭК - сложившаяся конъюнктура рынка (предпочтения предприятий ТЭК при выборе поставщика оборудования в пользу импортеров и отдельно взятых крупных игроков рынка). По его словам, инструментом удовлетворения спроса ТЭК может стать создание технологических и научных центров, которые обеспечат своевременную разработку, производство и поставку необходимой продукции с использованием научно-технической и производственной базы организаций ОПК и иных отечественных производителей. Он сообщил также, что ПСБ совместно с ФРП разрабатывает продукт по софинансированию проектов диверсификации ОПК, импортозамещения и внедрения инновационных технологий, а также проектов, реализуемых на территориях с преференциальными режимами посредством предоставления Фондом льготных займов под банковскую гарантию и с предоставлением ПСБ дополнительного финансирования. "Использование такого совместного продукта при финансировании проектов диверсификации, импортозамещения и инноваций дает существенные преимущества предприятиям ОПК: возможность применения совокупных мер господдержки, сокращение сроков рассмотрения кредитных заявок в связи с синхронизацией этих процедур, снижение издержек за счет сокращения дублирующих экспертиз, увеличение сроков кредитования", - сказал Печенкин.
https://ria.ru/20210812/finansirovanie-1745497703.html
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ
совместно с Ассоциацией нефтегазосервисных компаний (АНК) планирует создать экспертный центр компетенций, который сможет обеспечить проектное финансирование и кредитно-финансовое сопровождение проектов диверсификации ОПК в интересах нефтегазовой отрасли, координацию механизмов и процессов исполнения контрактов в части своевременной разработки, производства, поставки и оплаты оборудования, сообщил вице-президент ПСБ - директор департамента по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций Владимир Печёнкин.
По его словам, создать подобный центр поможет наличие у банка деловых контактов как на стороне ТЭК, так и на стороне ОПК.
"У банка есть видение системы комплексного развития предприятий ОПК — она должна способствовать выпуску гражданской продукции. На этом фоне банк заинтересован в поддержке диверсификационных промышленных проектов нефтегазового сектора, а надо понимать, что инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли являются капиталоемкими и долгосрочными и требуют привлечения значительного объема заемных средств с низкой стоимостью фондирования", – отметил Печенкин, выступая на конференции "Диверсификация ОПК в интересах крупных частных компаний (финансирование, компетенции, новые рынки)" в рамках МВТФ "Армия-2021" .
По мнению представителя ПСБ, основная проблема кредитно-финансового обеспечения промышленных проектов ТЭК - сложившаяся конъюнктура рынка (предпочтения предприятий ТЭК при выборе поставщика оборудования в пользу импортеров и отдельно взятых крупных игроков рынка).
"Недостаток собственных средств и оборотного капитала не позволяет небольшим предприятиям эффективно реализовать контракт для нужд ТЭК в связи со значительными отсрочками платежей по таким контрактам, что приводит к кассовым разрывам. Мы готовы стать связующим звеном для предприятий гражданского сектора и организаций ОПК в рамках реализации проектов диверсификации и обеспечить участников таких проектов необходимыми финансовыми инструментами", - сказал Печенкин.
По его словам, инструментом удовлетворения спроса ТЭК может стать создание технологических и научных центров, которые обеспечат своевременную разработку, производство и поставку необходимой продукции с использованием научно-технической и производственной базы организаций ОПК и иных отечественных производителей.
"Проблему финансирования проектов диверсификации организаций ОПК представляется возможным решить за счет вовлечения в проект диверсификации предприятий ТЭК с их капиталом и финансовыми возможностями. Таким образом, в результате такого взаимодействия предприятия ОПК будут обеспечивать диверсификацию производства, а организации ТЭК - снижать зависимость от импорта", – отметил представитель ПСБ.
Он сообщил также, что ПСБ совместно с ФРП разрабатывает продукт по софинансированию проектов диверсификации ОПК, импортозамещения и внедрения инновационных технологий, а также проектов, реализуемых на территориях с преференциальными режимами посредством предоставления Фондом льготных займов под банковскую гарантию и с предоставлением ПСБ дополнительного финансирования.
"Использование такого совместного продукта при финансировании проектов диверсификации, импортозамещения и инноваций дает существенные преимущества предприятиям ОПК: возможность применения совокупных мер господдержки, сокращение сроков рассмотрения кредитных заявок в связи с синхронизацией этих процедур, снижение издержек за счет сокращения дублирующих экспертиз, увеличение сроков кредитования", - сказал Печенкин.