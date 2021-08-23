https://ria.ru/20210823/tretyakovka-1746925942.html

Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи

Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи - РИА Новости, 23.08.2021

Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи

В коллекции Третьяковской галереи появились картины современного отечественного живописца Ивана Николаева — полотна "Свадьба у Александровского сада" и... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:31

2021-08-23T18:31

2021-08-23T18:34

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В коллекции Третьяковской галереи появились картины современного отечественного живописца Ивана Николаева — полотна "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр" представлены в постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке, сообщила журналистам генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."Совершено новый мир, который, с одной стороны, страшно далек от мира официального советского изобразительного искусства, а с другой стороны, парадоксальным образом был продолжением русской традиции", - сказала Трегулова.Картины "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр", приобретенные на доход от эндаумента Третьяковской галереи в 2020 году, посвящены мифологии города, его персонажам и ритуалам, подчеркнули в пресс-службе."Он как раз интересен тем, что он придумал свой метод. Опыт у него идет от монументальной живописи... этот метод в кубе с тем, что его родители были театральными художниками и он вырос в театре, даёт нам гибридный жанр, где реализм сочетается с экспрессионизмом и с сюрреализмом", - сказала журналистам научный сотрудник отдела новейших течений Анастасия Курляндцева.Отмечается, что картины Николаева отличаются "особой эмоциональной выразительностью, несколько ироничной интонацией". Соединяя разные стили и материалы, художник не только передает дух эпохи, создавая гротескные и экспрессивные образы действительности."Папино творчество основано на его наблюдениях повседневной жизни, которая его окружала. Но в своих произведениях он пытался преподнести это нетривиально. И способы, которые он любил использовать для произведений и даже сами сюжеты по большей части очень просты, но он умел преподнести из так, что они приобретали совсем иной взгляд", - рассказала журналистам дочь художника Елизавета Николаева.

https://ria.ru/20210702/klyun-1739565799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, зельфира трегулова, музеи, выставки, новости культуры