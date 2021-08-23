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Культура
https://ria.ru/20210823/tretyakovka-1746925942.html
Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи
Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи - РИА Новости, 23.08.2021
Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи
В коллекции Третьяковской галереи появились картины современного отечественного живописца Ивана Николаева — полотна "Свадьба у Александровского сада" и... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:31
2021-08-23T18:34
культура
третьяковская галерея
зельфира трегулова
музеи
выставки
новости культуры
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В коллекции Третьяковской галереи появились картины современного отечественного живописца Ивана Николаева — полотна "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр" представлены в постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке, сообщила журналистам генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."Совершено новый мир, который, с одной стороны, страшно далек от мира официального советского изобразительного искусства, а с другой стороны, парадоксальным образом был продолжением русской традиции", - сказала Трегулова.Картины "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр", приобретенные на доход от эндаумента Третьяковской галереи в 2020 году, посвящены мифологии города, его персонажам и ритуалам, подчеркнули в пресс-службе."Он как раз интересен тем, что он придумал свой метод. Опыт у него идет от монументальной живописи... этот метод в кубе с тем, что его родители были театральными художниками и он вырос в театре, даёт нам гибридный жанр, где реализм сочетается с экспрессионизмом и с сюрреализмом", - сказала журналистам научный сотрудник отдела новейших течений Анастасия Курляндцева.Отмечается, что картины Николаева отличаются "особой эмоциональной выразительностью, несколько ироничной интонацией". Соединяя разные стили и материалы, художник не только передает дух эпохи, создавая гротескные и экспрессивные образы действительности."Папино творчество основано на его наблюдениях повседневной жизни, которая его окружала. Но в своих произведениях он пытался преподнести это нетривиально. И способы, которые он любил использовать для произведений и даже сами сюжеты по большей части очень просты, но он умел преподнести из так, что они приобретали совсем иной взгляд", - рассказала журналистам дочь художника Елизавета Николаева.
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третьяковская галерея, зельфира трегулова, музеи, выставки, новости культуры
18:31 23.08.2021 (обновлено: 18:34 23.08.2021)
 
Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи

Картины современного живописца Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи

© Третьяковская галереяИван Николаев "Свадьба у Александровского сада"
Иван Николаев Свадьба у Александровского сада
© Третьяковская галерея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В коллекции Третьяковской галереи появились картины современного отечественного живописца Ивана Николаева — полотна "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр" представлены в постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке, сообщила журналистам генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Совершено новый мир, который, с одной стороны, страшно далек от мира официального советского изобразительного искусства, а с другой стороны, парадоксальным образом был продолжением русской традиции", - сказала Трегулова.
Картины "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр", приобретенные на доход от эндаумента Третьяковской галереи в 2020 году, посвящены мифологии города, его персонажам и ритуалам, подчеркнули в пресс-службе.
"В конце 2018, начала 2019 года мы делали выставку Ивана Валентиновича, которая очень многим открыла глаза на то, что принятое разделение на официальное и неофициальное искусство абсолютно искусственное", - сказала Трегулова.
"Он как раз интересен тем, что он придумал свой метод. Опыт у него идет от монументальной живописи... этот метод в кубе с тем, что его родители были театральными художниками и он вырос в театре, даёт нам гибридный жанр, где реализм сочетается с экспрессионизмом и с сюрреализмом", - сказала журналистам научный сотрудник отдела новейших течений Анастасия Курляндцева.
Отмечается, что картины Николаева отличаются "особой эмоциональной выразительностью, несколько ироничной интонацией". Соединяя разные стили и материалы, художник не только передает дух эпохи, создавая гротескные и экспрессивные образы действительности.
"Папино творчество основано на его наблюдениях повседневной жизни, которая его окружала. Но в своих произведениях он пытался преподнести это нетривиально. И способы, которые он любил использовать для произведений и даже сами сюжеты по большей части очень просты, но он умел преподнести из так, что они приобретали совсем иной взгляд", - рассказала журналистам дочь художника Елизавета Николаева.
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