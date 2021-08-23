https://ria.ru/20210823/tretyakovka-1746925942.html
Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи
Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи - РИА Новости, 23.08.2021
Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи
В коллекции Третьяковской галереи появились картины современного отечественного живописца Ивана Николаева — полотна "Свадьба у Александровского сада" и... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:31
2021-08-23T18:31
2021-08-23T18:34
культура
третьяковская галерея
зельфира трегулова
музеи
выставки
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746925257_0:105:1294:833_1920x0_80_0_0_7240ac1e34bd417e6c3daf1b10a75d79.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В коллекции Третьяковской галереи появились картины современного отечественного живописца Ивана Николаева — полотна "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр" представлены в постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке, сообщила журналистам генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."Совершено новый мир, который, с одной стороны, страшно далек от мира официального советского изобразительного искусства, а с другой стороны, парадоксальным образом был продолжением русской традиции", - сказала Трегулова.Картины "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр", приобретенные на доход от эндаумента Третьяковской галереи в 2020 году, посвящены мифологии города, его персонажам и ритуалам, подчеркнули в пресс-службе."Он как раз интересен тем, что он придумал свой метод. Опыт у него идет от монументальной живописи... этот метод в кубе с тем, что его родители были театральными художниками и он вырос в театре, даёт нам гибридный жанр, где реализм сочетается с экспрессионизмом и с сюрреализмом", - сказала журналистам научный сотрудник отдела новейших течений Анастасия Курляндцева.Отмечается, что картины Николаева отличаются "особой эмоциональной выразительностью, несколько ироничной интонацией". Соединяя разные стили и материалы, художник не только передает дух эпохи, создавая гротескные и экспрессивные образы действительности."Папино творчество основано на его наблюдениях повседневной жизни, которая его окружала. Но в своих произведениях он пытался преподнести это нетривиально. И способы, которые он любил использовать для произведений и даже сами сюжеты по большей части очень просты, но он умел преподнести из так, что они приобретали совсем иной взгляд", - рассказала журналистам дочь художника Елизавета Николаева.
https://ria.ru/20210702/klyun-1739565799.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746925257_22:0:1273:938_1920x0_80_0_0_add9cc604df95b31e44e75fb1c2d13bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
третьяковская галерея, зельфира трегулова, музеи, выставки, новости культуры
18:31 23.08.2021 (обновлено: 18:34 23.08.2021)
Картины Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи
Картины современного живописца Ивана Николаева появились в коллекции Третьяковской галереи
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В коллекции Третьяковской галереи появились картины современного отечественного живописца Ивана Николаева — полотна "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр" представлены в постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" в Новой Третьяковке, сообщила журналистам генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Совершено новый мир, который, с одной стороны, страшно далек от мира официального советского изобразительного искусства, а с другой стороны, парадоксальным образом был продолжением русской традиции", - сказала Трегулова.
Картины "Свадьба у Александровского сада" и "Похоронный оркестр", приобретенные на доход от эндаумента Третьяковской галереи в 2020 году, посвящены мифологии города, его персонажам и ритуалам, подчеркнули в пресс-службе.
"В конце 2018, начала 2019 года мы делали выставку Ивана Валентиновича, которая очень многим открыла глаза на то, что принятое разделение на официальное и неофициальное искусство абсолютно искусственное", - сказала Трегулова.
"Он как раз интересен тем, что он придумал свой метод. Опыт у него идет от монументальной живописи... этот метод в кубе с тем, что его родители были театральными художниками и он вырос в театре, даёт нам гибридный жанр, где реализм сочетается с экспрессионизмом и с сюрреализмом", - сказала журналистам научный сотрудник отдела новейших течений Анастасия Курляндцева.
Отмечается, что картины Николаева отличаются "особой эмоциональной выразительностью, несколько ироничной интонацией". Соединяя разные стили и материалы, художник не только передает дух эпохи, создавая гротескные и экспрессивные образы действительности.
"Папино творчество основано на его наблюдениях повседневной жизни, которая его окружала. Но в своих произведениях он пытался преподнести это нетривиально. И способы, которые он любил использовать для произведений и даже сами сюжеты по большей части очень просты, но он умел преподнести из так, что они приобретали совсем иной взгляд", - рассказала журналистам дочь художника Елизавета Николаева.