https://ria.ru/20210823/tovarooborot-1746865253.html

Внешний товарооборот провинции Хэйлунцзян за 7 месяцев увеличился на 19,8%

Внешний товарооборот провинции Хэйлунцзян за 7 месяцев увеличился на 19,8% - РИА Новости, 23.08.2021

Внешний товарооборот провинции Хэйлунцзян за 7 месяцев увеличился на 19,8%

В январе-июле 2021 года объем внешней торговли товарами провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) вырос на 19,8% в годовом исчислении до 109,72 миллиарда... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:06

2021-08-23T14:06

2021-08-23T14:06

россия-китай: главное

китай

хэйлунцзян

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МОСКВА, 23 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-июле 2021 года объем внешней торговли товарами провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) вырос на 19,8% в годовом исчислении до 109,72 миллиарда юаней (около 16,88 миллиарда долларов), сообщила Харбинская таможня.За первые семь месяцев этого года объем экспорта провинции составил 23,71 миллиарда юаней, увеличившись на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем импорта увеличился на 21,1% в годовом исчислении и составил 86,01 миллиарда юаней.За январь-июль текущего года объем товарооборота между провинцией Хэйлунцзян и Россией увеличился в годовом исчислении на 23% и достиг 71,07 миллиарда юаней, составив 64,8% от общего объема внешней торговли этой провинции.Объем импорта из России в провинцию достиг 65,48 миллиарда юаней, увеличившись на 24,5%, а объем экспорта в Россию из этой провинции составил 5,59 миллиарда юаней, увеличившись на 7,5%.

https://ria.ru/20210421/tovarooborot-1729247207.html

китай

хэйлунцзян

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китай, хэйлунцзян