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Внешний товарооборот провинции Хэйлунцзян за 7 месяцев увеличился на 19,8%
Внешний товарооборот провинции Хэйлунцзян за 7 месяцев увеличился на 19,8% - РИА Новости, 23.08.2021
Внешний товарооборот провинции Хэйлунцзян за 7 месяцев увеличился на 19,8%
В январе-июле 2021 года объем внешней торговли товарами провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) вырос на 19,8% в годовом исчислении до 109,72 миллиарда... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:06
2021-08-23T14:06
2021-08-23T14:06
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китай
хэйлунцзян
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МОСКВА, 23 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-июле 2021 года объем внешней торговли товарами провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) вырос на 19,8% в годовом исчислении до 109,72 миллиарда юаней (около 16,88 миллиарда долларов), сообщила Харбинская таможня.За первые семь месяцев этого года объем экспорта провинции составил 23,71 миллиарда юаней, увеличившись на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем импорта увеличился на 21,1% в годовом исчислении и составил 86,01 миллиарда юаней.За январь-июль текущего года объем товарооборота между провинцией Хэйлунцзян и Россией увеличился в годовом исчислении на 23% и достиг 71,07 миллиарда юаней, составив 64,8% от общего объема внешней торговли этой провинции.Объем импорта из России в провинцию достиг 65,48 миллиарда юаней, увеличившись на 24,5%, а объем экспорта в Россию из этой провинции составил 5,59 миллиарда юаней, увеличившись на 7,5%.
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