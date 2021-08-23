https://ria.ru/20210823/tigry-1746804944.html

Многодетная семья тигров попала на видео в Сихотэ-Алинском заповеднике

Многодетная семья тигров попала на видео в Сихотэ-Алинском заповеднике - РИА Новости, 23.08.2021

Многодетная семья тигров попала на видео в Сихотэ-Алинском заповеднике

Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье получили видео с многодетным семейством амурского тигра. На кадрах можно увидеть самку и трех ее детенышей. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:26

2021-08-23T09:26

2021-08-23T15:33

общество

приморский край

юнеско

сихотэ-алинский заповедник

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье получили видео с многодетным семейством амурского тигра. На кадрах можно увидеть самку и трех ее детенышей.Ролик опубликован на YouTube-канале заповедника. По данным ученых, котята следуют за матерью — тигрицей под номером Т100.О прибавлении специалисты знали еще в декабре 2020 года, когда с помощью фотоловушек наблюдали за "свадьбой": на видео слышно, как самка отзывается самцу. Теперь удалось получить первые данные о состоянии семейства.Ученые отмечают, что это первый выводок краснокнижной кошки. Через несколько месяцев тигрята подрастут и смогут сопровождать мать на охоте. А спустя пару лет молодые хищники уйдут на поиски собственной территории.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края — Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания тигра. Тут живут около 20 этих животных.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая их численность в России — около 600 особей.

https://ria.ru/20210805/tigry-1744471307.html

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Пополнение в семье амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике Сотрудники отдела науки Сихотэ-Алинского заповедника получили первые кадры многодетного семейства редкой кошки – амурского тигра. Трехмесячные тигрята впервые попали в объектив фотоловушки на территории самого большого «тигриного» заповедника страны. На кадрах видно, как трое детенышей краснокнижной кошки следуют за матерью – тигрицей Т100. О том, что у нее появится потомство, специалисты заповедника знали еще в декабре 2020 года, когда с помощью фотоловушек наблюдали за тигриной свадьбой – на видео слышно, как самка отзывается и идет в сторону самца. Наконец, удалось получить первые данные о количестве и состоянии молодого полосатого семейства. По данным научного отдела заповедника, это первый выводок молодой мамы. Сейчас перед ней стоит непростая задача – выкормить и вырастить всех тигрят без потерь. Через несколько месяцев тигрята подрастут и смогут сопровождать маму на охоте. Многодетным семейством они проживут ближайшие два года, а затем подросшие тигры уйдут на поиски собственной территории. 2021-08-23T09:26 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, приморский край, юнеско, сихотэ-алинский заповедник, россия