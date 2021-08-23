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https://ria.ru/20210823/tigry-1746804944.html
Многодетная семья тигров попала на видео в Сихотэ-Алинском заповеднике
Многодетная семья тигров попала на видео в Сихотэ-Алинском заповеднике - РИА Новости, 23.08.2021
Многодетная семья тигров попала на видео в Сихотэ-Алинском заповеднике
Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье получили видео с многодетным семейством амурского тигра. На кадрах можно увидеть самку и трех ее детенышей. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:26
2021-08-23T15:33
общество
приморский край
юнеско
сихотэ-алинский заповедник
россия
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье получили видео с многодетным семейством амурского тигра. На кадрах можно увидеть самку и трех ее детенышей.Ролик опубликован на YouTube-канале заповедника. По данным ученых, котята следуют за матерью — тигрицей под номером Т100.О прибавлении специалисты знали еще в декабре 2020 года, когда с помощью фотоловушек наблюдали за "свадьбой": на видео слышно, как самка отзывается самцу. Теперь удалось получить первые данные о состоянии семейства.Ученые отмечают, что это первый выводок краснокнижной кошки. Через несколько месяцев тигрята подрастут и смогут сопровождать мать на охоте. А спустя пару лет молодые хищники уйдут на поиски собственной территории.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края — Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания тигра. Тут живут около 20 этих животных.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая их численность в России — около 600 особей.
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Пополнение в семье амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике
Сотрудники отдела науки Сихотэ-Алинского заповедника получили первые кадры многодетного семейства редкой кошки – амурского тигра. Трехмесячные тигрята впервые попали в объектив фотоловушки на территории самого большого «тигриного» заповедника страны. На кадрах видно, как трое детенышей краснокнижной кошки следуют за матерью – тигрицей Т100. О том, что у нее появится потомство, специалисты заповедника знали еще в декабре 2020 года, когда с помощью фотоловушек наблюдали за тигриной свадьбой – на видео слышно, как самка отзывается и идет в сторону самца. Наконец, удалось получить первые данные о количестве и состоянии молодого полосатого семейства. По данным научного отдела заповедника, это первый выводок молодой мамы. Сейчас перед ней стоит непростая задача – выкормить и вырастить всех тигрят без потерь. Через несколько месяцев тигрята подрастут и смогут сопровождать маму на охоте. Многодетным семейством они проживут ближайшие два года, а затем подросшие тигры уйдут на поиски собственной территории.
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общество, приморский край, юнеско, сихотэ-алинский заповедник, россия
09:26 23.08.2021 (обновлено: 15:33 23.08.2021)
 
Многодетная семья тигров попала на видео в Сихотэ-Алинском заповеднике

Семья амурских тигров с тремя детенышами попала на видео в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье получили видео с многодетным семейством амурского тигра. На кадрах можно увидеть самку и трех ее детенышей.

"Трехмесячные тигрята впервые попали в объектив фотоловушки <…>", — рассказали в пресс-службе.

Ролик опубликован на YouTube-канале заповедника. По данным ученых, котята следуют за матерью — тигрицей под номером Т100.
О прибавлении специалисты знали еще в декабре 2020 года, когда с помощью фотоловушек наблюдали за "свадьбой": на видео слышно, как самка отзывается самцу. Теперь удалось получить первые данные о состоянии семейства.
Ученые отмечают, что это первый выводок краснокнижной кошки. Через несколько месяцев тигрята подрастут и смогут сопровождать мать на охоте. А спустя пару лет молодые хищники уйдут на поиски собственной территории.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края — Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания тигра. Тут живут около 20 этих животных.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая их численность в России — около 600 особей.
Джакузи для полосатых: тигры спасаются от жары в бассейне - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 11:34Хорошие новости
Джакузи для полосатых: тигры спасаются от жары в бассейнеВо Владивостоке тигры Тайган и Алекса из парка "Белый лев" устроили себе водные процедуры. Несмотря на то, что в бассейне для них обустроены специальные трапы, тигры предпочитают заходить в воду по-своему: они поворачиваются спиной и аккуратно спускают задние лапы с бортика. В жаркую погоду бассейн стал излюбленным местом для полосатых хищников.
 
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