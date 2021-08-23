https://ria.ru/20210823/tigr-1746796802.html
В Хабаровском крае тигр убил человека
В Хабаровском крае тигр убил человека - РИА Новости, 23.08.2021
В Хабаровском крае тигр убил человека
Тигр напал на человека в Хабаровском крае, инцидент произошел в тайге, вдали от населенных пунктов. Об этом сообщило министерство природных ресурсов региона. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T07:26
2021-08-23T07:26
2021-08-23T11:13
происшествия
хабаровский край
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Тигр напал на человека в Хабаровском крае, инцидент произошел в тайге, вдали от населенных пунктов. Об этом сообщило министерство природных ресурсов региона.Мужчина погиб. Он занимался заготовкой леса в Нанайском районе.На место выехала оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными, работают сотрудники краевого минприроды и силовики.
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происшествия, хабаровский край
07:26 23.08.2021 (обновлено: 11:13 23.08.2021)
В Хабаровском крае тигр убил человека
В Хабаровском крае тигр убил человека на лесозаготовках