https://ria.ru/20210823/tigr-1746796802.html

В Хабаровском крае тигр убил человека

В Хабаровском крае тигр убил человека - РИА Новости, 23.08.2021

В Хабаровском крае тигр убил человека

Тигр напал на человека в Хабаровском крае, инцидент произошел в тайге, вдали от населенных пунктов. Об этом сообщило министерство природных ресурсов региона. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:26

2021-08-23T07:26

2021-08-23T11:13

происшествия

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152363/88/1523638828_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_3534a13459f288184cf16abcac09c7fa.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Тигр напал на человека в Хабаровском крае, инцидент произошел в тайге, вдали от населенных пунктов. Об этом сообщило министерство природных ресурсов региона.Мужчина погиб. Он занимался заготовкой леса в Нанайском районе.На место выехала оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными, работают сотрудники краевого минприроды и силовики.

https://ria.ru/20210518/medved-1732739368.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край