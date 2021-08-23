https://ria.ru/20210823/tigr-1746792139.html

Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"

Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр" - РИА Новости, 23.08.2021

Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"

Россия поставила Замбии 35 бронеавтомобилей "Тигр", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор производителя этих машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T03:08

2021-08-23T03:08

2021-08-23T03:08

новое оружие россии

безопасность

армия

кубинка

замбия

африка

военно-промышленная компания (ооо "впк")

александр красовицкий

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КУБИНКА (Московская область), 23 авг – РИА Новости. Россия поставила Замбии 35 бронеавтомобилей "Тигр", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор производителя этих машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.Красовицкий отметил, что последние годы "Тигр" набирает популярность в Африке. Так, на недавно прошедшей оружейной выставке в Кот-Д'Ивуаре машина стала одной из главных "звезд" - в проработке находятся новые контракты.Собеседник агентства добавил, что в последнее время заметно вырос спрос на бронеавтомобили "ВПК-Урал", есть новые экспортные контракты на десятки таких машин.По словам гендиректора ВПК, сейчас экспорт занимает 25% от портфеля заказов компании при прогнозируемой чистой прибыли в этом году в 2,2 миллиарда рублей."Тигр" - семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования.

https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741808356.html

кубинка

замбия

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, кубинка, замбия, африка, военно-промышленная компания (ооо "впк"), александр красовицкий, бронеавтомобиль "тигр", россия