https://ria.ru/20210823/tatarstan-1746836422.html

В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись

В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись - РИА Новости, 23.08.2021

В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку, которые в воскресенье утром уехали из Елабуги в Татарстане... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:59

2021-08-23T11:59

2021-08-23T12:04

происшествия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

елабуга

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_f7a206d3a6ad654dc514bce5752340f2.jpg

КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку, которые в воскресенье утром уехали из Елабуги в Татарстане кататься на лодке и не вернулись, их сотовые телефоны не доступны, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка в связи с тем, что двое подростков утром 22 августа на моторной лодке марки "Лоцман 330" серого цвета уплыли купаться от пристани города Елабуги и до сих пор не вернулись, на связь не выходят, их сотовые телефоны не доступны", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс первоочередных проверочных действий и поисковых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия и местонахождения подростков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210816/poiski-1745964012.html

республика татарстан (татарстан)

елабуга

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), елабуга, россия