Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/tatarstan-1746836422.html
В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись
В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись - РИА Новости, 23.08.2021
В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку, которые в воскресенье утром уехали из Елабуги в Татарстане... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:59
2021-08-23T12:04
происшествия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
елабуга
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_f7a206d3a6ad654dc514bce5752340f2.jpg
КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку, которые в воскресенье утром уехали из Елабуги в Татарстане кататься на лодке и не вернулись, их сотовые телефоны не доступны, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка в связи с тем, что двое подростков утром 22 августа на моторной лодке марки "Лоцман 330" серого цвета уплыли купаться от пристани города Елабуги и до сих пор не вернулись, на связь не выходят, их сотовые телефоны не доступны", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс первоочередных проверочных действий и поисковых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия и местонахождения подростков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20210816/poiski-1745964012.html
республика татарстан (татарстан)
елабуга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574119962_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e627c9fdfc4a2d83cf9718a83a8752a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), елабуга, россия
11:59 23.08.2021 (обновлено: 12:04 23.08.2021)
 
В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись

В Елабуге разыскивают двоих подростков, уехавших кататься на лодке и не вернувшихся

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку, которые в воскресенье утром уехали из Елабуги в Татарстане кататься на лодке и не вернулись, их сотовые телефоны не доступны, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка в связи с тем, что двое подростков утром 22 августа на моторной лодке марки "Лоцман 330" серого цвета уплыли купаться от пристани города Елабуги и до сих пор не вернулись, на связь не выходят, их сотовые телефоны не доступны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс первоочередных проверочных действий и поисковых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия и местонахождения подростков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 17:26
В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)ЕлабугаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Прокуратура занялась словами красноярского чиновника о плаксивом сброде
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
Лента новостейМолния