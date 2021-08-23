https://ria.ru/20210823/tatarstan-1746836422.html
В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись
В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись - РИА Новости, 23.08.2021
В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку, которые в воскресенье утром уехали из Елабуги в Татарстане... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:59
2021-08-23T11:59
2021-08-23T12:04
происшествия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
елабуга
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КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку, которые в воскресенье утром уехали из Елабуги в Татарстане кататься на лодке и не вернулись, их сотовые телефоны не доступны, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка в связи с тем, что двое подростков утром 22 августа на моторной лодке марки "Лоцман 330" серого цвета уплыли купаться от пристани города Елабуги и до сих пор не вернулись, на связь не выходят, их сотовые телефоны не доступны", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс первоочередных проверочных действий и поисковых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия и местонахождения подростков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20210816/poiski-1745964012.html
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), елабуга, россия
11:59 23.08.2021 (обновлено: 12:04 23.08.2021)
В Татарстане двое подростков уехали кататься на лодке и не вернулись
В Елабуге разыскивают двоих подростков, уехавших кататься на лодке и не вернувшихся