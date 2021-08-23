https://ria.ru/20210823/taliby-1746951218.html

В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами

В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами - РИА Новости, 23.08.2021

В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами

США ежедневно ведут переговоры с афганским движением "Талибан"* по военным и политическим каналам, сказал советник американского президента по национальной... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T22:04

2021-08-23T22:04

2021-08-23T22:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

государственный департамент сша

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США ежедневно ведут переговоры с афганским движением "Талибан"* по военным и политическим каналам, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы каждый день ведем переговоры с талибами по политическим каналам и по линии сил безопасности. Я бы не хотел вдаваться в подробности, чтобы защитить эти дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.Он выразил уверенность в том, что США в состоянии завершить эвакуацию американцев, их союзников из числа местных жителей и граждан третьих стран до 31 августа.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210823/vyvod-1746813508.html

https://ria.ru/20210823/aeroport-1746935158.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, государственный департамент сша, джейк салливан