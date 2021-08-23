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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/taliby-1746951218.html
В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами
В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами - РИА Новости, 23.08.2021
В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами
США ежедневно ведут переговоры с афганским движением "Талибан"* по военным и политическим каналам, сказал советник американского президента по национальной... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T22:04
2021-08-23T22:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
государственный департамент сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США ежедневно ведут переговоры с афганским движением "Талибан"* по военным и политическим каналам, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы каждый день ведем переговоры с талибами по политическим каналам и по линии сил безопасности. Я бы не хотел вдаваться в подробности, чтобы защитить эти дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.Он выразил уверенность в том, что США в состоянии завершить эвакуацию американцев, их союзников из числа местных жителей и граждан третьих стран до 31 августа.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210823/vyvod-1746813508.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, государственный департамент сша, джейк салливан
22:04 23.08.2021 (обновлено: 22:21 23.08.2021)
 
В Белом доме заявили, что ежедневно ведут переговоры с талибами

Советник президента США по нацбезопасности Салливан: Белый дом ежедневно ведет переговоры с талибами

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США ежедневно ведут переговоры с афганским движением "Талибан"* по военным и политическим каналам, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы каждый день ведем переговоры с талибами по политическим каналам и по линии сил безопасности. Я бы не хотел вдаваться в подробности, чтобы защитить эти дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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Он выразил уверенность в том, что США в состоянии завершить эвакуацию американцев, их союзников из числа местных жителей и граждан третьих стран до 31 августа.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанГосударственный департамент СШАДжейк Салливан
 
 
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