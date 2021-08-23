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Власти Таиланда арестовали десятки туристов на незаконной вечеринке
Власти Таиланда арестовали десятки туристов на незаконной вечеринке - РИА Новости, 23.08.2021
Власти Таиланда арестовали десятки туристов на незаконной вечеринке
Полиция Паттайи арестовала 21 участника незаконной вечеринки, нарушающей антикоронавирусные ограничения. При этом 18 задержанных — иностранные туристы, сообщает РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:26
2021-08-23T10:26
2021-08-23T10:26
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паттайя
новости - туризм
чонбури (провинция)
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полиция Паттайи арестовала 21 участника незаконной вечеринки, нарушающей антикоронавирусные ограничения. При этом 18 задержанных — иностранные туристы, сообщает Tourprom.Мероприятие проходило перед рынком Tree Town на улице Сой Буакао, в десяти минутах от Центрального пляжа. Соседи пожаловались в полицию.Дело в том, что Паттайя и остальная часть провинции Чонбури являются темно-красной зоной, есть местом с высоким уровнем коронавирусной опасности. Там запрещено собираться группами более пяти человек и проводить вечеринки."Приехавшие полицейские увидели компанию из трех тайцев и 18 иностранных граждан. Все пили алкоголь и общались, игнорируя действующие ограничения", — сообщают очевидцы.Нарушителей арестовали и доставили в полицейский участок. Всем им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и штрафы до 40 тысяч бат, то есть около 90 тысяч рублей.
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таиланд, паттайя, новости - туризм, чонбури (провинция), туризм, коронавирус covid-19, происшествия, туристы
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Полиция Паттайи арестовала 21 участника незаконной вечеринки, нарушающей антикоронавирусные ограничения. При этом 18 задержанных — иностранные туристы, сообщает
Tourprom.
Мероприятие проходило перед рынком Tree Town на улице Сой Буакао, в десяти минутах от Центрального пляжа. Соседи пожаловались в полицию.
Дело в том, что Паттайя и остальная часть провинции Чонбури являются темно-красной зоной, есть местом с высоким уровнем коронавирусной опасности. Там запрещено собираться группами более пяти человек и проводить вечеринки.
"Приехавшие полицейские увидели компанию из трех тайцев и 18 иностранных граждан. Все пили алкоголь и общались, игнорируя действующие ограничения", — сообщают очевидцы.
Нарушителей арестовали и доставили в полицейский участок. Всем им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и штрафы до 40 тысяч бат, то есть около 90 тысяч рублей.