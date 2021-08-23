https://ria.ru/20210823/swift-1746794596.html

В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT

В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT - РИА Новости, 23.08.2021

В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT

У России нет цели создать альтернативную SWIFT систему как можно скорее, приблизительных сроков завершения работы нет, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T06:02

2021-08-23T06:02

2021-08-23T06:08

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

swift

россия

владимир чижов

жозеп боррель

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. У России нет цели создать альтернативную SWIFT систему как можно скорее, приблизительных сроков завершения работы нет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.Ранее Биричевский в беседе с агентством заявил, что Россия начала работу по созданию аналога SWIFT.Отвечая на вопрос, есть ли уже приблизительная дата завершения работы, он ответил отрицательно."Нет. И ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится", - пояснил Биричевский.Дипломат также подчеркнул, что угрозы отключения России от системы пока нет."Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют", - отметил дипломат.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT, даже если это случится, то не станет катастрофой.В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20210626/swift-1738705491.html

https://ria.ru/20210608/swift-1736178080.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), swift, россия, владимир чижов, жозеп боррель, дмитрий биричевский