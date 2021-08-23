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Ученый предупредил о появлении нового "суперкоронавируса"
Ученый предупредил о появлении нового "суперкоронавируса" - РИА Новости, 23.08.2021
Ученый предупредил о появлении нового "суперкоронавируса"
Иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха предупредил, что в следующем году в мире появится более опасный вариант коронавируса. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:21
2021-08-23T21:42
в мире
цюрих
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха предупредил, что в следующем году в мире появится более опасный вариант коронавируса.По его словам, сочетание существующих штаммов SARS-CoV-2 может привести к новой фазе эпидемии с большим количеством смертельных исходов. Варианты бета из Южной Африки и гамма из Бразилии уже развили мутации, которые позволяют им частично избегать антител, отметил Редди.В следующей фазе пандемии, полагает иммунолог, штаммы бета и гамма станут еще заразнее, а дельта приобретет способность обходить иммунитет. Он назвал эти мутации неизбежными.Специалист подчеркнул, что новый вариант SARS-CoV-2 нужно распознать как можно раньше, чтобы производители вакцин смогли быстро адаптировать препарат для противодействия инфекции."Иммунная система и вирус — это как два танцора. Иммунитет как бы двигается, и вирус на это реагирует. Мы будем танцевать с ним еще долгое время. Возможно, всю нашу оставшуюся жизнь", — подытожил врач.
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в мире, цюрих, коронавирус covid-19, пандемия
20:21 23.08.2021 (обновлено: 21:42 23.08.2021)
 
Ученый предупредил о появлении нового "суперкоронавируса"

Иммунолог Сай Редди предупредил о появлении нового "суперкоронавируса"

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха предупредил, что в следующем году в мире появится более опасный вариант коронавируса.
По его словам, сочетание существующих штаммов SARS-CoV-2 может привести к новой фазе эпидемии с большим количеством смертельных исходов. Варианты бета из Южной Африки и гамма из Бразилии уже развили мутации, которые позволяют им частично избегать антител, отметил Редди.
В следующей фазе пандемии, полагает иммунолог, штаммы бета и гамма станут еще заразнее, а дельта приобретет способность обходить иммунитет. Он назвал эти мутации неизбежными.
"COVID-22 может быть даже хуже, чем то, что мы испытываем сейчас", — сказал ученый в интервью газете Blick.
Специалист подчеркнул, что новый вариант SARS-CoV-2 нужно распознать как можно раньше, чтобы производители вакцин смогли быстро адаптировать препарат для противодействия инфекции.
"Иммунная система и вирус — это как два танцора. Иммунитет как бы двигается, и вирус на это реагирует. Мы будем танцевать с ним еще долгое время. Возможно, всю нашу оставшуюся жизнь", — подытожил врач.
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В миреЦюрихКоронавирус COVID-19пандемия
 
 
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