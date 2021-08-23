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ПСБ назвал одну из важных стратегических задач банка
ПСБ назвал одну из важных стратегических задач банка - РИА Новости, 23.08.2021
ПСБ назвал одну из важных стратегических задач банка
Стимулирование гражданского производства на оборонных предприятиях для ПСБ – такая же стратегически важная задача, как поддержка ОПК и бесперебойное... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:57
2021-08-23T20:57
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Стимулирование гражданского производства на оборонных предприятиях для ПСБ – такая же стратегически важная задача, как поддержка ОПК и бесперебойное сопровождение ГОЗ, заявил руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов."ПСБ провел исследование ОПК и выявил наиболее эффективные с точки зрения предприятий инструменты привлечения дополнительных инвестиций в отрасль", — сказал Дроздов, выступая на пленарном заседании под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова "Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021".Дроздов отметил, что ПСБ является ключевым финансовым институтом в проектах модернизации, трансформации и развития производства предприятий ОПК.По его словам, привлечение частного капитала может стать одним из важных источников инвестиций в гражданские проекты. Во многих странах эта задача решается за счет долгосрочных облигаций, в том числе и бессрочных. Такие инструменты могут использоваться и российскими компаниями ОПК для финансирования гражданских проектов."Дополнительно существует возможность выпуска облигаций по стандартам ESG, то есть с использованием инструментов так называемого "зеленого финансирования". Государство сейчас активно прорабатывает механизмы господдержки таких ценных бумаг. У банка накоплен опыт организации привлечения такого финансирования, в том числе для промышленных предприятий. Выпуск облигаций позволит привлекать в сектор ОПК частных инвесторов, и ПСБ готов стать стратегическим партнером для организаций ОПК в привлечении средств с рынка через размещение облигаций", - отметил представитель ПСБ.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, антон дроздов, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), псб (банк псб), россия, форум "армия — 2021"
20:57 23.08.2021
 

ПСБ назвал одну из важных стратегических задач банка

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Стимулирование гражданского производства на оборонных предприятиях для ПСБ – такая же стратегически важная задача, как поддержка ОПК и бесперебойное сопровождение ГОЗ, заявил руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.
"ПСБ провел исследование ОПК и выявил наиболее эффективные с точки зрения предприятий инструменты привлечения дополнительных инвестиций в отрасль", — сказал Дроздов, выступая на пленарном заседании под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова "Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021".
Дроздов отметил, что ПСБ является ключевым финансовым институтом в проектах модернизации, трансформации и развития производства предприятий ОПК.
По его словам, привлечение частного капитала может стать одним из важных источников инвестиций в гражданские проекты. Во многих странах эта задача решается за счет долгосрочных облигаций, в том числе и бессрочных. Такие инструменты могут использоваться и российскими компаниями ОПК для финансирования гражданских проектов.
"Дополнительно существует возможность выпуска облигаций по стандартам ESG, то есть с использованием инструментов так называемого "зеленого финансирования". Государство сейчас активно прорабатывает механизмы господдержки таких ценных бумаг. У банка накоплен опыт организации привлечения такого финансирования, в том числе для промышленных предприятий. Выпуск облигаций позволит привлекать в сектор ОПК частных инвесторов, и ПСБ готов стать стратегическим партнером для организаций ОПК в привлечении средств с рынка через размещение облигаций", - отметил представитель ПСБ.
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Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкАнтон ДроздовОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)ПСБ (Банк ПСБ)РоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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