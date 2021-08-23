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Аналитики: средняя ставка по ипотеке на "вторичку" вырастет по итогам года
Аналитики: средняя ставка по ипотеке на "вторичку" вырастет по итогам года - РИА Новости, 23.08.2021
Аналитики: средняя ставка по ипотеке на "вторичку" вырастет по итогам года
Средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России вырастут на 0,5–1 процентного пункта и приблизятся к 9% по итогам текущего года, при этом темп роста цен на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T01:01
2021-08-23T01:01
экономика
общество
москва
эксперт ра
ипотека
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России вырастут на 0,5–1 процентного пункта и приблизятся к 9% по итогам текущего года, при этом темп роста цен на жилье замедлится, говорится в аналитической записке рейтингового агентства "Эксперт РА".Также, по их мнению, на фоне роста рыночных ставок и сокращения основной льготной ипотечной госпрограммы, которая обеспечивала львиную долю продаж, возможна активизация запуска совместных программ банков с застройщиками. Также рынок может поддержать увеличение выдач по льготной программе семейной ипотеки, круг получателей которой был расширен. При этом темп роста цен на жилье замедлится, однако снижения наблюдаться не будет, в том числе из-за удорожания стройматериалов, ожидают в "Эксперт РА".По прогнозу агентства, высокие темпы роста в первом полугодии позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели прошлого года. По оценке аналитиков, выдачи могут составить до 4,5 триллиона рублей. За 2020 год российские банки выдали ипотеку на 4,3 триллиона рублей.Сдерживать рынок, по мнению аналитиков, будет реализовавшийся с опережением в 2020-м и первой половине 2021 года спрос, в том числе исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам из-за ужесточения кредитной-денежной политики Центробанка.При этом повышение с 1 августа коэффициентов риска по ипотечным ссудам для банков с первоначальным взносом от 15 до 20% существенного влияния на динамику рынка не окажет, уверены эксперты.
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экономика, общество, москва, эксперт ра, ипотека, россия
01:01 23.08.2021
 
Аналитики: средняя ставка по ипотеке на "вторичку" вырастет по итогам года

"Эксперт РА": средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России приблизятся к девяти процентам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Средние ставки по ипотеке на вторичном рынке России вырастут на 0,5–1 процентного пункта и приблизятся к 9% по итогам текущего года, при этом темп роста цен на жилье замедлится, говорится в аналитической записке рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Средние ставки на вторичном рынке вырастут на 0,5–1 п. п. и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ", - считают аналитики.
Также, по их мнению, на фоне роста рыночных ставок и сокращения основной льготной ипотечной госпрограммы, которая обеспечивала львиную долю продаж, возможна активизация запуска совместных программ банков с застройщиками. Также рынок может поддержать увеличение выдач по льготной программе семейной ипотеки, круг получателей которой был расширен. При этом темп роста цен на жилье замедлится, однако снижения наблюдаться не будет, в том числе из-за удорожания стройматериалов, ожидают в "Эксперт РА".
По прогнозу агентства, высокие темпы роста в первом полугодии позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели прошлого года. По оценке аналитиков, выдачи могут составить до 4,5 триллиона рублей. За 2020 год российские банки выдали ипотеку на 4,3 триллиона рублей.
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Сдерживать рынок, по мнению аналитиков, будет реализовавшийся с опережением в 2020-м и первой половине 2021 года спрос, в том числе исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам из-за ужесточения кредитной-денежной политики Центробанка.
При этом повышение с 1 августа коэффициентов риска по ипотечным ссудам для банков с первоначальным взносом от 15 до 20% существенного влияния на динамику рынка не окажет, уверены эксперты.
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