https://ria.ru/20210823/stantsiya-1746851201.html
Решение о национальной орбитальной станции направили в правительство
Решение о национальной орбитальной станции направили в правительство - РИА Новости, 23.08.2021
Решение о национальной орбитальной станции направили в правительство
Решение научно-технического совета "Роскосмоса" о создании национальной орбитальной станции направлено в правительство, сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:15
2021-08-23T13:15
2021-08-23T14:12
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
земля
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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Решение научно-технического совета "Роскосмоса" о создании национальной орбитальной станции направлено в правительство, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Я вам доклад отправил в четверг", - сказал Рогозин вице-премьеру РФ Юрию Борисову, посетившему стенд "Роскосмоса" на форуме "Армия-2021".Он уточнил, что большинство работ на внешней поверхности станции будут обеспечиваться за счет применения телеуправляемых роботов. Это нужно из-за того, что орбита новой станции будет более "радиационнонагруженной", чем орбита МКС.Научно-технический совет "Роскосмоса" в конце июля предложил создать национальную российскую орбитальную служебную станцию и принял решение начать техническое проектирование ее облика.Первый вариант создания станции предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля составят ядро новой станции, которое в дальнейшем может обрастать другими отсеками.Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов. Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
https://ria.ru/20210819/kosmos-1746353050.html
https://ria.ru/20210630/kosmos-1739146634.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, земля
13:15 23.08.2021 (обновлено: 14:12 23.08.2021)
Решение о национальной орбитальной станции направили в правительство
Глава "Роскосмоса" Рогозин: решение о национальной орбитальной станции направили в правительство
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости.
Решение научно-технического совета "Роскосмоса
" о создании национальной орбитальной станции направлено в правительство, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин
.
"Я вам доклад отправил в четверг", - сказал Рогозин вице-премьеру РФ Юрию Борисову, посетившему стенд "Роскосмоса" на форуме "Армия-2021".
Он уточнил, что большинство работ на внешней поверхности станции будут обеспечиваться за счет применения телеуправляемых роботов. Это нужно из-за того, что орбита новой станции будет более "радиационнонагруженной", чем орбита МКС
.
Научно-технический совет "Роскосмоса" в конце июля предложил создать национальную российскую орбитальную служебную станцию и принял решение начать техническое проектирование ее облика.
Первый вариант создания станции предусматривает дооснащение российского сегмента МКС узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС - их отделение вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля составят ядро новой станции, которое в дальнейшем может обрастать другими отсеками.
Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору солнечные батареи станции будут всегда освещены. Эта орбита позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику
, а любую точку планеты - раз в двое суток. Обращенную к Земле
часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах – от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону – аппаратурой для мониторинга космического пространства.
Создание станции планируется в два этапа. На первом этапе - с 2025 по 2030 годы - намечается запустить научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой модули, на втором этапе - с 2030 по 2035 годы - целевой и целевой производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов. Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".