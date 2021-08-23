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ПСБ и Забайкальский край подписали на "Армии-2021" соглашение о развитии
ПСБ и Забайкальский край подписали на "Армии-2021" соглашение о развитии - РИА Новости, 23.08.2021
ПСБ и Забайкальский край подписали на "Армии-2021" соглашение о развитии
ПСБ и Забайкальский край на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" заключили соглашение, в рамках которого банк поддержит проекты региона, включая РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:36
2021-08-23T15:36
новости компаний - экономика
забайкальский край
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петр фрадков
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форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ и Забайкальский край на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" заключили соглашение, в рамках которого банк поддержит проекты региона, включая модернизацию инфраструктуры, проекты по реконструкции и строительству новых объектов социального назначения, развитие спорта, говорится в сообщении банка.Также ПСБ обеспечит как упрощенное, так и полное банковское сопровождение крупных государственных контрактов, и финансирование концессионных соглашений на территории Забайкалья.Кроме того, банк запустит в регионе свою программу льготной ипотеки для бюджетников, что позволит им кредитоваться по минимальным ставкам. ПСБ поддержит и реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем в регионе.Как считает губернатор Забайкальского края Александр Осипов, соглашение должно стать катализатором позитивных изменений в жизни региона.
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новости компаний - экономика, забайкальский край, промсвязьбанк, петр фрадков, псб (банк псб), форум "армия — 2021"
15:36 23.08.2021
 

ПСБ и Забайкальский край подписали на "Армии-2021" соглашение о развитии

© Фото : пресс-служба ПСБПодписание соглашения о развитии между ПСБ и Забайкальским краем на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Подписание соглашения о развитии между ПСБ и Забайкальским краем на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ и Забайкальский край на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" заключили соглашение, в рамках которого банк поддержит проекты региона, включая модернизацию инфраструктуры, проекты по реконструкции и строительству новых объектов социального назначения, развитие спорта, говорится в сообщении банка.
Также ПСБ обеспечит как упрощенное, так и полное банковское сопровождение крупных государственных контрактов, и финансирование концессионных соглашений на территории Забайкалья.
Кроме того, банк запустит в регионе свою программу льготной ипотеки для бюджетников, что позволит им кредитоваться по минимальным ставкам. ПСБ поддержит и реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем в регионе.
"Участие в социально-экономическом развитии российских регионов, национальных и инвестиционных проектах является важным направлением деятельности ПСБ. Забайкальский край обладает высоким инвестиционным потенциалом, который мы будем дальше совместно развивать. К числу наших приоритетов относятся поддержка государственных программ в регионе, крупного бизнеса, малого и среднего бизнеса, населения Забайкалья, а также содействие реализации проектов на основе государственно-частного партнёрства", - прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.
Как считает губернатор Забайкальского края Александр Осипов, соглашение должно стать катализатором позитивных изменений в жизни региона.
"ПСБ в первую очередь работает с оборонно-промышленным комплексом, активно развивается, оказывает услуги МСП, населению, предприятиям, финансирует региональные бюджеты. Сегодня край и банк договорились о дальнейшем расширении деятельности банка по финансированию добывающих, строительных предприятий, работе с населением, предоставлении льготной ипотеки и других финансовых услуг для Забайкалья. Соглашение должно стать катализатором позитивных изменений в социально-экономической жизни региона", – цитирует пресс-служба ПСБ губернатора региона.
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Новости компаний - ЭкономикаЗабайкальский крайПромсвязьбанкПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2021"
 
 
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