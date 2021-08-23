https://ria.ru/20210823/soglashenie-1746890114.html

ПСБ и Забайкальский край подписали на "Армии-2021" соглашение о развитии

ПСБ и Забайкальский край подписали на "Армии-2021" соглашение о развитии - РИА Новости, 23.08.2021

ПСБ и Забайкальский край подписали на "Армии-2021" соглашение о развитии

ПСБ и Забайкальский край на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" заключили соглашение, в рамках которого банк поддержит проекты региона, включая РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:36

2021-08-23T15:36

2021-08-23T15:36

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форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ и Забайкальский край на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" заключили соглашение, в рамках которого банк поддержит проекты региона, включая модернизацию инфраструктуры, проекты по реконструкции и строительству новых объектов социального назначения, развитие спорта, говорится в сообщении банка.Также ПСБ обеспечит как упрощенное, так и полное банковское сопровождение крупных государственных контрактов, и финансирование концессионных соглашений на территории Забайкалья.Кроме того, банк запустит в регионе свою программу льготной ипотеки для бюджетников, что позволит им кредитоваться по минимальным ставкам. ПСБ поддержит и реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем в регионе.Как считает губернатор Забайкальского края Александр Осипов, соглашение должно стать катализатором позитивных изменений в жизни региона.

https://ria.ru/20210812/finansirovanie-1745497703.html

забайкальский край

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новости компаний - экономика, забайкальский край, промсвязьбанк, петр фрадков, псб (банк псб), форум "армия — 2021"