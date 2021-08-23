https://ria.ru/20210823/soglashenie-1746841067.html

ПСБ и Технодинамика на "Армии-2021" подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и Технодинамика на "Армии-2021" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.08.2021

ПСБ и Технодинамика на "Армии-2021" подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и холдинг "Технодинамика" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который проходит 22-28 августа в подмосковном парке "Патриот",... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:23

2021-08-23T12:23

2021-08-23T12:23

промсвязьбанк

технодинамика

петр фрадков

псб (банк псб)

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ и холдинг "Технодинамика" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который проходит 22-28 августа в подмосковном парке "Патриот", заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении банка.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор холдинга Игорь Насенков.Соглашение предусматривает финансирование банком программы развития предприятий боеприпасной отрасли и спецхимии, находящихся в контуре управления холдинга.По словам Насенкова, средства будут направлены, в частности, на меры промбезопасности, инфраструктуру и модернизацию."Кредитные средства, предусмотренные в рамках соглашения с ПСБ, будут направлены на мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности, вывод людей из опасных зон, автоматизацию производственных процессов, а также на проекты по модернизации и поддержанию инфраструктуры", - сказал гендиректор "Технодинамики".

https://ria.ru/20210820/bank-1746503706.html

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промсвязьбанк, технодинамика, петр фрадков, псб (банк псб), форум "армия — 2021"