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ПСБ и Технодинамика на "Армии-2021" подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ и Технодинамика на "Армии-2021" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.08.2021
ПСБ и Технодинамика на "Армии-2021" подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ и холдинг "Технодинамика" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который проходит 22-28 августа в подмосковном парке "Патриот",... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:23
2021-08-23T12:23
2021-08-23T12:23
промсвязьбанк
технодинамика
петр фрадков
псб (банк псб)
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. ПСБ и холдинг "Технодинамика" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который проходит 22-28 августа в подмосковном парке "Патриот", заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении банка.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор холдинга Игорь Насенков.Соглашение предусматривает финансирование банком программы развития предприятий боеприпасной отрасли и спецхимии, находящихся в контуре управления холдинга.По словам Насенкова, средства будут направлены, в частности, на меры промбезопасности, инфраструктуру и модернизацию."Кредитные средства, предусмотренные в рамках соглашения с ПСБ, будут направлены на мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности, вывод людей из опасных зон, автоматизацию производственных процессов, а также на проекты по модернизации и поддержанию инфраструктуры", - сказал гендиректор "Технодинамики".
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промсвязьбанк, технодинамика, петр фрадков, псб (банк псб), форум "армия — 2021"
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости.
ПСБ и холдинг "Технодинамика
" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который проходит 22-28 августа в подмосковном парке "Патриот
", заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении банка.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков
и генеральный директор холдинга Игорь Насенков
.
Соглашение предусматривает финансирование банком программы развития предприятий боеприпасной отрасли и спецхимии, находящихся в контуре управления холдинга.
"Учитывая статус ПСБ как опорного банка оборонно-промышленного комплекса, одним из наших приоритетов является финансирование контрактов по государственному оборонному заказу. В этой области банк уже активно сотрудничает с предприятиями холдинга "Технодинамика". ПСБ планирует также финансировать гражданские сделки, реализовывать с холдингом зарплатные проекты и предоставлять ему широкий спектр иных банковских услуг", - цитирует пресс-служба банка Фрадкова.
По словам Насенкова, средства будут направлены, в частности, на меры промбезопасности, инфраструктуру и модернизацию.
"Кредитные средства, предусмотренные в рамках соглашения с ПСБ, будут направлены на мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности, вывод людей из опасных зон, автоматизацию производственных процессов, а также на проекты по модернизации и поддержанию инфраструктуры", - сказал гендиректор "Технодинамики".