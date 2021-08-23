В РАН заявили об участии в проекте строительства новых сибирских городов
Президент РАН Сергеев: мы будем участвовать в строительстве новых городов в Сибири
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время обращения Президиума РАН ко всем россиянам о необходимости вакцинироваться от COVID-19
КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Российская академия наук будет участвовать в проекте строительства новых городов в Сибири, заявил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев.
"Конечно, будем, ведь новые города должны базироваться на новых технологиях - это же не просто поселить людей, которые заняли бы какое-то пространство. Там должна быть работа. Пока формулируется концепт - что это будет и какова в этом роль науки и высоких технологий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Сергеев пояснил, что участие науки будет связано, в том числе, с выработкой новых технологий разведки полезных ископаемых.
"Сейчас со стороны фундаментальной науки геофизики многое изменилось, и концепт генезиса полезных ископаемых меняется. Это и новые возможности в плане нового оборудования для поиска полезных ископаемых. Все это должно решаться в свете современных проблем зеленой энергетики, химии и так далее", - отметил он.
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Говоря о территории, где предполагается построить новые города, Сергеев напомнил, что два года назад президент России Владимир Путин обозначил область "Енисейской Сибири".
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Министр обороны Сергей Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию.
Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.