https://ria.ru/20210823/sibir-1746882211.html

В РАН заявили об участии в проекте строительства новых сибирских городов

В РАН заявили об участии в проекте строительства новых сибирских городов - РИА Новости, 23.08.2021

В РАН заявили об участии в проекте строительства новых сибирских городов

Российская академия наук будет участвовать в проекте строительства новых городов в Сибири, заявил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:05

2021-08-23T15:05

2021-08-23T15:05

технологии

сергей шойгу

российская академия наук

александр сергеев (ран)

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КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Российская академия наук будет участвовать в проекте строительства новых городов в Сибири, заявил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев."Конечно, будем, ведь новые города должны базироваться на новых технологиях - это же не просто поселить людей, которые заняли бы какое-то пространство. Там должна быть работа. Пока формулируется концепт - что это будет и какова в этом роль науки и высоких технологий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Сергеев пояснил, что участие науки будет связано, в том числе, с выработкой новых технологий разведки полезных ископаемых."Сейчас со стороны фундаментальной науки геофизики многое изменилось, и концепт генезиса полезных ископаемых меняется. Это и новые возможности в плане нового оборудования для поиска полезных ископаемых. Все это должно решаться в свете современных проблем зеленой энергетики, химии и так далее", - отметил он.Говоря о территории, где предполагается построить новые города, Сергеев напомнил, что два года назад президент России Владимир Путин обозначил область "Енисейской Сибири"."Это такая центральная и южная Сибирь, к востоку от освоенной нами зоны - Тюмень, Омск и так далее, и западнее Байкала с другой стороны", - пояснил глава РАН.Министр обороны Сергей Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию.Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20210806/sibir-1744646943.html

https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html

https://ria.ru/20210805/gorod-1744533348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сергей шойгу, российская академия наук, александр сергеев (ран)