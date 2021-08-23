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В РАН заявили об участии в проекте строительства новых сибирских городов
В РАН заявили об участии в проекте строительства новых сибирских городов - РИА Новости, 23.08.2021
В РАН заявили об участии в проекте строительства новых сибирских городов
Российская академия наук будет участвовать в проекте строительства новых городов в Сибири, заявил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:05
2021-08-23T15:05
технологии
сергей шойгу
российская академия наук
александр сергеев (ран)
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КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Российская академия наук будет участвовать в проекте строительства новых городов в Сибири, заявил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев."Конечно, будем, ведь новые города должны базироваться на новых технологиях - это же не просто поселить людей, которые заняли бы какое-то пространство. Там должна быть работа. Пока формулируется концепт - что это будет и какова в этом роль науки и высоких технологий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Сергеев пояснил, что участие науки будет связано, в том числе, с выработкой новых технологий разведки полезных ископаемых."Сейчас со стороны фундаментальной науки геофизики многое изменилось, и концепт генезиса полезных ископаемых меняется. Это и новые возможности в плане нового оборудования для поиска полезных ископаемых. Все это должно решаться в свете современных проблем зеленой энергетики, химии и так далее", - отметил он.Говоря о территории, где предполагается построить новые города, Сергеев напомнил, что два года назад президент России Владимир Путин обозначил область "Енисейской Сибири"."Это такая центральная и южная Сибирь, к востоку от освоенной нами зоны - Тюмень, Омск и так далее, и западнее Байкала с другой стороны", - пояснил глава РАН.Министр обороны Сергей Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию.Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
https://ria.ru/20210806/sibir-1744646943.html
https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html
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технологии, сергей шойгу, российская академия наук, александр сергеев (ран)
15:05 23.08.2021
 
В РАН заявили об участии в проекте строительства новых сибирских городов

Президент РАН Сергеев: мы будем участвовать в строительстве новых городов в Сибири

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время обращения Президиума РАН ко всем россиянам о необходимости вакцинироваться от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время обращения Президиума РАН ко всем россиянам о необходимости вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Российская академия наук будет участвовать в проекте строительства новых городов в Сибири, заявил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев.
"Конечно, будем, ведь новые города должны базироваться на новых технологиях - это же не просто поселить людей, которые заняли бы какое-то пространство. Там должна быть работа. Пока формулируется концепт - что это будет и какова в этом роль науки и высоких технологий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Общий вид на технопарк в Новосибирском академгородке - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:46
Академик РАН оценил идею построить новые города в Сибири
Сергеев пояснил, что участие науки будет связано, в том числе, с выработкой новых технологий разведки полезных ископаемых.
"Сейчас со стороны фундаментальной науки геофизики многое изменилось, и концепт генезиса полезных ископаемых меняется. Это и новые возможности в плане нового оборудования для поиска полезных ископаемых. Все это должно решаться в свете современных проблем зеленой энергетики, химии и так далее", - отметил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября 2020, 08:00
Сергей Шойгу: очень хочу построить большой, красивый и удобный город
Говоря о территории, где предполагается построить новые города, Сергеев напомнил, что два года назад президент России Владимир Путин обозначил область "Енисейской Сибири".
"Это такая центральная и южная Сибирь, к востоку от освоенной нами зоны - Тюмень, Омск и так далее, и западнее Байкала с другой стороны", - пояснил глава РАН.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 16:28
Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири
Министр обороны Сергей Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию.
Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
 
ТехнологииСергей ШойгуРоссийская академия наукАлександр Сергеев (РАН)
 
 
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