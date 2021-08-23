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Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
Во Владивостоке во время шторма погиб один человек - РИА Новости, 23.08.2021
Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда спасли пять человек, которые из-за сильного прибоя не могли выплыть на берег у мыса Тобизина на... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T04:14
2021-08-23T04:16
происшествия
владивосток
русский (остров)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда спасли пять человек, которые из-за сильного прибоя не могли выплыть на берег у мыса Тобизина на острове Русский, еще один человек погиб, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Приморскому краю.В Приморье 22 августа действовало штормовое предупреждение, во Владивостоке и в южных районах региона в течение суток отмечался сильный ветер, поднялись высокие волны. Мыс Тобизина – популярное у туристов и местных жителей место отдыха на острове Русский. Десятки человек регулярно ныряют там в море с отвесной скалы высотой в 15-20 метров.На поиски были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда. В 20.00 они прибыли на место, тело пострадавшего было обнаружено на берегу. Подход на катере из-за сильной прибойной волны был невозможен. Спасатели подняли тело с берега с использованием альпинистского снаряжения. В 23.00 тело доставили к машине скорой помощи.Также во время транспортировки утонувшего спасатели помогли мужчине, который находился в воде неподалеку и не мог самостоятельно выплыть к берегу. Кроме того, очевидцы сообщили спасателям, что выплыть не могут еще четыре человека. Всех их доставили на берег. Медицинская помощь их не потребовалась.Спасатели просят граждан соблюдать правила безопасности на воде и не рисковать жизнью, выходя в море во время непогоды.
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владивосток
русский (остров)
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происшествия, владивосток, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
04:14 23.08.2021 (обновлено: 04:16 23.08.2021)
 
Во Владивостоке во время шторма погиб один человек

Во время шторма на острове Русский во Владивостоке погиб один человек, пятерых удалось спасти

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда спасли пять человек, которые из-за сильного прибоя не могли выплыть на берег у мыса Тобизина на острове Русский, еще один человек погиб, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В Приморье 22 августа действовало штормовое предупреждение, во Владивостоке и в южных районах региона в течение суток отмечался сильный ветер, поднялись высокие волны. Мыс Тобизина – популярное у туристов и местных жителей место отдыха на острове Русский. Десятки человек регулярно ныряют там в море с отвесной скалы высотой в 15-20 метров.
"22 августа в 19.00 (12.00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который, находясь на отдыхе, прыгнул в море со скалы мыса Тобизина (остров Русский). В условиях сильного прибоя после штормовой погоды в предыдущие сутки человек самостоятельно выплыть не смог", - говорится в сообщении.
На поиски были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда. В 20.00 они прибыли на место, тело пострадавшего было обнаружено на берегу. Подход на катере из-за сильной прибойной волны был невозможен. Спасатели подняли тело с берега с использованием альпинистского снаряжения. В 23.00 тело доставили к машине скорой помощи.
Также во время транспортировки утонувшего спасатели помогли мужчине, который находился в воде неподалеку и не мог самостоятельно выплыть к берегу. Кроме того, очевидцы сообщили спасателям, что выплыть не могут еще четыре человека. Всех их доставили на берег. Медицинская помощь их не потребовалась.
Спасатели просят граждан соблюдать правила безопасности на воде и не рисковать жизнью, выходя в море во время непогоды.
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ПроисшествияВладивостокРусский (остров)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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