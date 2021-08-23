04:14 23.08.2021 (обновлено: 04:16 23.08.2021)
Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
Во время шторма на острове Русский во Владивостоке погиб один человек, пятерых удалось спасти
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда спасли пять человек, которые из-за сильного прибоя не могли выплыть на берег у мыса Тобизина на острове Русский, еще один человек погиб, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В Приморье 22 августа действовало штормовое предупреждение, во Владивостоке и в южных районах региона в течение суток отмечался сильный ветер, поднялись высокие волны. Мыс Тобизина – популярное у туристов и местных жителей место отдыха на острове Русский. Десятки человек регулярно ныряют там в море с отвесной скалы высотой в 15-20 метров.
"22 августа в 19.00 (12.00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который, находясь на отдыхе, прыгнул в море со скалы мыса Тобизина (остров Русский). В условиях сильного прибоя после штормовой погоды в предыдущие сутки человек самостоятельно выплыть не смог", - говорится в сообщении.
На поиски были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда. В 20.00 они прибыли на место, тело пострадавшего было обнаружено на берегу. Подход на катере из-за сильной прибойной волны был невозможен. Спасатели подняли тело с берега с использованием альпинистского снаряжения. В 23.00 тело доставили к машине скорой помощи.
Также во время транспортировки утонувшего спасатели помогли мужчине, который находился в воде неподалеку и не мог самостоятельно выплыть к берегу. Кроме того, очевидцы сообщили спасателям, что выплыть не могут еще четыре человека. Всех их доставили на берег. Медицинская помощь их не потребовалась.
Спасатели просят граждан соблюдать правила безопасности на воде и не рисковать жизнью, выходя в море во время непогоды.
20 августа, 15:06В Крыму затонул катер во время шторма