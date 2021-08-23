https://ria.ru/20210823/shtorm-1746793399.html

Во Владивостоке во время шторма погиб один человек

Во Владивостоке во время шторма погиб один человек - РИА Новости, 23.08.2021

Во Владивостоке во время шторма погиб один человек

Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда спасли пять человек, которые из-за сильного прибоя не могли выплыть на берег у мыса Тобизина на... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T04:14

2021-08-23T04:14

2021-08-23T04:16

происшествия

владивосток

русский (остров)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда спасли пять человек, которые из-за сильного прибоя не могли выплыть на берег у мыса Тобизина на острове Русский, еще один человек погиб, сообщает в понедельник ГУ МЧС России по Приморскому краю.В Приморье 22 августа действовало штормовое предупреждение, во Владивостоке и в южных районах региона в течение суток отмечался сильный ветер, поднялись высокие волны. Мыс Тобизина – популярное у туристов и местных жителей место отдыха на острове Русский. Десятки человек регулярно ныряют там в море с отвесной скалы высотой в 15-20 метров.На поиски были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда. В 20.00 они прибыли на место, тело пострадавшего было обнаружено на берегу. Подход на катере из-за сильной прибойной волны был невозможен. Спасатели подняли тело с берега с использованием альпинистского снаряжения. В 23.00 тело доставили к машине скорой помощи.Также во время транспортировки утонувшего спасатели помогли мужчине, который находился в воде неподалеку и не мог самостоятельно выплыть к берегу. Кроме того, очевидцы сообщили спасателям, что выплыть не могут еще четыре человека. Всех их доставили на берег. Медицинская помощь их не потребовалась.Спасатели просят граждан соблюдать правила безопасности на воде и не рисковать жизнью, выходя в море во время непогоды.

https://ria.ru/20210820/kater-1746552167.html

владивосток

русский (остров)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия