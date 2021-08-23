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Краснодарский край
https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html
Власти Краснодарского края планируют построить 14 школ в 2022 году
Власти Краснодарского края планируют построить 14 школ в 2022 году - РИА Новости, 23.08.2021
Власти Краснодарского края планируют построить 14 школ в 2022 году
Власти Краснодарского края планируют построить 14 школ в 2022 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T21:23
2021-08-23T21:23
краснодарский край
общество
краснодарский край
новороссийск
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют построить 14 школ в 2022 году, сообщает администрация региона.По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, в 2015 году регион поставил себе цель – возводить не менее 10 школ ежегодно, с этой задачей успешно справляются."В этом году откроют двери уже 14 новых школ. Из них 10 примут учеников с 1 сентября. Еще 14 образовательных учреждений планируем сдать в 2022 году. Важно, что новые, современные объекты появляются не только в городах, но и в сельской местности: Брюховецком, Кореновском, Крымском, Новокубанском районах", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.При этом губернатор отметил, что так как за последние пять лет количество школьников в регионе выросло на 120 тысяч, краю нужно строить еще больше. Об этом шла речь на краевом педсовете.По данным региональных властей, новая программа строительства школ на основе государственно-частного партнерства запущена по поручению президента РФ в рамках нацпроекта "Образование". На 2021 и 2022 годы региону уже выделено 3,6 миллиарда федеральных средств. С помощью этих денег построят и приобретут 8 новых школ в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Динском районе."Мы продолжим участвовать в этой программе. Рассчитываем привлечь финансирование из федерального бюджета и на другие объекты. В 2022 году планируем приступить к проектированию еще 10 школ", – добавил губернатор.По словам вице-губернатора края Анны Миньковой, в новом учебном году 445 школ в крае будут работать в две смены. За парты 1 сентября сядут 725 тысяч детей, на 20 тысяч школьников больше, чем в прошлом году. "Помимо второй смены на образовательном процессе негативно сказывается удручающее состояние зданий. Десятая часть школ уже сейчас нуждается в ремонте. Многие построены 40 лет назад. Федеральная программа капремонта, которая принята президентом и правительством, позволит нам в оптимальные сроки устранить недостатки. В эту программу уже вошли 130 кубанских школ", – уточнила Минькова.
https://ria.ru/20210823/obrazovanie-1746945247.html
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общество, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев, россия
21:23 23.08.2021
 
Власти Краснодарского края планируют построить 14 школ в 2022 году

Администрация Краснодарского края: власти планируют построить 14 школ в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют построить 14 школ в 2022 году, сообщает администрация региона.
По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, в 2015 году регион поставил себе цель – возводить не менее 10 школ ежегодно, с этой задачей успешно справляются.
"В этом году откроют двери уже 14 новых школ. Из них 10 примут учеников с 1 сентября. Еще 14 образовательных учреждений планируем сдать в 2022 году. Важно, что новые, современные объекты появляются не только в городах, но и в сельской местности: Брюховецком, Кореновском, Крымском, Новокубанском районах", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
При этом губернатор отметил, что так как за последние пять лет количество школьников в регионе выросло на 120 тысяч, краю нужно строить еще больше. Об этом шла речь на краевом педсовете.
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 20:53Краснодарский край
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По данным региональных властей, новая программа строительства школ на основе государственно-частного партнерства запущена по поручению президента РФ в рамках нацпроекта "Образование". На 2021 и 2022 годы региону уже выделено 3,6 миллиарда федеральных средств. С помощью этих денег построят и приобретут 8 новых школ в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Динском районе.
"Мы продолжим участвовать в этой программе. Рассчитываем привлечь финансирование из федерального бюджета и на другие объекты. В 2022 году планируем приступить к проектированию еще 10 школ", – добавил губернатор.
По словам вице-губернатора края Анны Миньковой, в новом учебном году 445 школ в крае будут работать в две смены. За парты 1 сентября сядут 725 тысяч детей, на 20 тысяч школьников больше, чем в прошлом году. "Помимо второй смены на образовательном процессе негативно сказывается удручающее состояние зданий. Десятая часть школ уже сейчас нуждается в ремонте. Многие построены 40 лет назад. Федеральная программа капремонта, которая принята президентом и правительством, позволит нам в оптимальные сроки устранить недостатки. В эту программу уже вошли 130 кубанских школ", – уточнила Минькова.

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