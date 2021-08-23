https://ria.ru/20210823/shkolniki-1746841777.html

Паслер: в Оренбуржье в этом году за парты сядут более 200 тысяч школьников

Паслер: в Оренбуржье в этом году за парты сядут более 200 тысяч школьников - РИА Новости, 23.08.2021

Паслер: в Оренбуржье в этом году за парты сядут более 200 тысяч школьников

В Оренбуржье в этом году более 200 тысяч школьников сядут за парты, главная задача – сделать все, чтобы в школах им было комфортно и безопасно, сказал глава... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:26

2021-08-23T12:26

2021-08-23T12:26

оренбургская область

общество

орск

денис паслер

кванториум

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ОРЕНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В Оренбуржье в этом году более 200 тысяч школьников сядут за парты, главная задача – сделать все, чтобы в школах им было комфортно и безопасно, сказал глава региона Денис Паслер на совещании педагогических работников области.Подводя итоги прошлого учебного года, глава региона отметил, что, несмотря на пандемию, год завершился успехами оренбургских выпускников. В Оренбуржье создаются все необходимые условия для обучения и развития школьников. За 2019 – 2021 годы в области построены и продолжают строиться в общей сложности 31 детский сад и 7 школ.Всего 16 школьников во всей стране получили высший балл на ЕГЭ по трем предметам. Две из них – выпускницы школ Оренбурга "В прошлом году мы впервые привлекли на капитальный ремонт школ федеральные средства, на которые отремонтировали 13 учреждений, а в текущем году в программу вошли уже 27 школ. Завершаем ремонт 27 спортивных залов, а к 2024 году отремонтируем еще 75. В этом году мы открываем 112 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Задача на ближайшие три года - открыть еще 409 таких центра в селах области. Благодаря выигранному гранту, в 2024 году 448 школ и 18 колледжей получат новое компьютерное оборудование. Новый центр цифрового образования IT-куб в этом году откроется в Орске, в 2022 году – в Гае, а в 2024 году ​ - в Бугуруслане, Ясном и Ташлинском районах", - сказал Паслер.Он сообщил, что в 2024 году в регионе откроют еще три детских технопарка "Кванториум", а в 2022 году для будущих учителей ОГПУ планирует открытие педагогического "Кванториума".

https://ria.ru/20210701/shkoly-1739468185.html

орск

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общество, орск, денис паслер, кванториум