Паслер: в Оренбуржье в этом году за парты сядут более 200 тысяч школьников
ОРЕНБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В Оренбуржье в этом году более 200 тысяч школьников сядут за парты, главная задача – сделать все, чтобы в школах им было комфортно и безопасно, сказал глава региона Денис Паслер на совещании педагогических работников области.
"Больше 238 тысяч ребят вновь сядут за парты, и наша с вами задача – сделать все, чтобы в школах им было комфортно и, главное, безопасно. Несмотря на сложности, мы завершили прошлый год в очном формате обучения. Наша цель – сохранить этот формат в новом учебном году. Предстоит строго соблюдать все предписания санитарных врачей, заботиться о здоровье детей и педагогов. Я искренне надеюсь, что большая часть из вас прошла вакцинацию от коронавируса. А те, кто не сделал этого, привьются в ближайшее время. Это очень важно", - цитирует пресс-служба регионального правительства Паслера.
Подводя итоги прошлого учебного года, глава региона отметил, что, несмотря на пандемию, год завершился успехами оренбургских выпускников. В Оренбуржье создаются все необходимые условия для обучения и развития школьников. За 2019 – 2021 годы в области построены и продолжают строиться в общей сложности 31 детский сад и 7 школ.
Всего 16 школьников во всей стране получили высший балл на ЕГЭ по трем предметам. Две из них – выпускницы школ Оренбурга "В прошлом году мы впервые привлекли на капитальный ремонт школ федеральные средства, на которые отремонтировали 13 учреждений, а в текущем году в программу вошли уже 27 школ. Завершаем ремонт 27 спортивных залов, а к 2024 году отремонтируем еще 75. В этом году мы открываем 112 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Задача на ближайшие три года - открыть еще 409 таких центра в селах области. Благодаря выигранному гранту, в 2024 году 448 школ и 18 колледжей получат новое компьютерное оборудование. Новый центр цифрового образования IT-куб в этом году откроется в Орске, в 2022 году – в Гае, а в 2024 году - в Бугуруслане, Ясном и Ташлинском районах", - сказал Паслер.
Он сообщил, что в 2024 году в регионе откроют еще три детских технопарка "Кванториум", а в 2022 году для будущих учителей ОГПУ планирует открытие педагогического "Кванториума".