https://ria.ru/20210823/sel-1746954120.html
В Дагестане селевой поток унес автомобиль с пассажирами в реку
В Дагестане селевой поток унес автомобиль с пассажирами в реку - РИА Новости, 23.08.2021
В Дагестане селевой поток унес автомобиль с пассажирами в реку
Селевой поток в Левашинском районе Дагестана унес автомобиль с двумя людьми в реку, на поиски направлены спасатели, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T23:18
2021-08-23T23:18
2021-08-23T23:18
происшествия
левашинский район
автомобили
кавказ
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МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Селевой поток в Левашинском районе Дагестана унес автомобиль с двумя людьми в реку, на поиски направлены спасатели, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону."По системе "112" поступила информация о том, что в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района селевым потоком унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека (мать с сыном) в направлении реки Казикумухское Койсу. Направлены спасатели Махачкалинской БПСС", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210823/turisty-1746949438.html
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происшествия, левашинский район, автомобили, кавказ
В Дагестане селевой поток унес автомобиль с пассажирами в реку
В Дагестане в Левашинском районе селевой поток унес автомобиль с пассажирами в реку