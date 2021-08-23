Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746938446.html
В ООН ответили на вопрос о санкциях против талибов
В ООН ответили на вопрос о санкциях против талибов - РИА Новости, 23.08.2021
В ООН ответили на вопрос о санкциях против талибов
Любые санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:57
2021-08-23T19:57
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
канада
афганистан
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746774075_0:218:3252:2047_1920x0_80_0_0_c3db9a89a681dee02885a4240074deab.jpg
ООН, 23 авг – РИА Новости. Любые санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с призывами некоторых стран ввести новые санкции против талибов.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что Канада поддержит возможную инициативу введения санкций против "Талибана"*, будет выступать за это в ходе предстоящего саммита G7.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html
кабул (город)
канада
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746774075_504:249:2902:2047_1920x0_80_0_0_29af79d3dff0f6042f3e860620baccac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, канада, афганистан, g7, стефан дюжаррик, джастин трюдо
19:57 23.08.2021
 
В ООН ответили на вопрос о санкциях против талибов

Представитель генсека ООН Дюжаррик: санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан"*
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 23 авг – РИА Новости. Любые санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с призывами некоторых стран ввести новые санкции против талибов.
"Мы всегда заявляли, что какие бы санкции не вводились, – санкции - это очень важный инструмент в арсенале Совета Безопасности – какие бы санкции не вводились, они не должны усугублять гуманитарную ситуацию. Это последовательная позиция генерального секретаря", - сказал Дюжаррик.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что Канада поддержит возможную инициативу введения санкций против "Талибана"*, будет выступать за это в ходе предстоящего саммита G7.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 08:00
"Нам отступать некуда". Талибам объявили партизанскую войну
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанКанадаАфганистанG7Стефан ДюжаррикДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
Лента новостейМолния