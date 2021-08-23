В ООН ответили на вопрос о санкциях против талибов
Представитель генсека ООН Дюжаррик: санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию в Афганистане
ООН, 23 авг – РИА Новости. Любые санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с призывами некоторых стран ввести новые санкции против талибов.
"Мы всегда заявляли, что какие бы санкции не вводились, – санкции - это очень важный инструмент в арсенале Совета Безопасности – какие бы санкции не вводились, они не должны усугублять гуманитарную ситуацию. Это последовательная позиция генерального секретаря", - сказал Дюжаррик.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что Канада поддержит возможную инициативу введения санкций против "Талибана"*, будет выступать за это в ходе предстоящего саммита G7.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.