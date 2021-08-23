https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746938446.html

В ООН ответили на вопрос о санкциях против талибов

В ООН ответили на вопрос о санкциях против талибов - РИА Новости, 23.08.2021

В ООН ответили на вопрос о санкциях против талибов

Любые санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:57

2021-08-23T19:57

2021-08-23T19:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

канада

афганистан

g7

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ООН, 23 авг – РИА Новости. Любые санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с призывами некоторых стран ввести новые санкции против талибов.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что Канада поддержит возможную инициативу введения санкций против "Талибана"*, будет выступать за это в ходе предстоящего саммита G7.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html

кабул (город)

канада

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, канада, афганистан, g7, стефан дюжаррик, джастин трюдо