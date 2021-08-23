https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746898949.html

Участники "Крымской платформы" пригрозили России новыми санкциями

Участники "Крымской платформы" пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 23.08.2021

Участники "Крымской платформы" пригрозили России новыми санкциями

Участники саммита "Крымская платформа" рассмотрят введение новых санкций против России. Об этом говорится в декларации по итогам форума, которую опубликовал МИД РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:19

2021-08-23T16:19

2021-08-23T16:47

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КИЕВ, 23 — РИА Новости. Участники саммита "Крымская платформа" рассмотрят введение новых санкций против России. Об этом говорится в декларации по итогам форума, которую опубликовал МИД Украины."Участники международной "Крымской платформы" решили <...> рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", — говорится в документе.В декларации сообщается, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат с целью мирного прекращения "временной оккупации" Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией. Участники формата осуждают "незаконную аннексию Крыма", "нарушение прав граждан" в регионе, а также "милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе".Участники формата также призывают Москву присоединиться к платформе для прекращения "оккупации".Саммит проходит в Киеве. Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в нем подтвердили 44 страны и международные организации.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210823/platforma-1746852419.html

https://ria.ru/20210823/platforma-1746895430.html

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киев

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