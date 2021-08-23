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Участники "Крымской платформы" пригрозили России новыми санкциями
Участники "Крымской платформы" пригрозили России новыми санкциями - РИА Новости, 23.08.2021
Участники "Крымской платформы" пригрозили России новыми санкциями
Участники саммита "Крымская платформа" рассмотрят введение новых санкций против России. Об этом говорится в декларации по итогам форума, которую опубликовал МИД РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:19
2021-08-23T16:47
в мире
украина
киев
республика крым
мид украины
санкции
россия
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КИЕВ, 23 — РИА Новости. Участники саммита "Крымская платформа" рассмотрят введение новых санкций против России. Об этом говорится в декларации по итогам форума, которую опубликовал МИД Украины."Участники международной "Крымской платформы" решили &lt;...&gt; рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", — говорится в документе.В декларации сообщается, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат с целью мирного прекращения "временной оккупации" Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией. Участники формата осуждают "незаконную аннексию Крыма", "нарушение прав граждан" в регионе, а также "милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе".Участники формата также призывают Москву присоединиться к платформе для прекращения "оккупации".Саммит проходит в Киеве. Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в нем подтвердили 44 страны и международные организации.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
https://ria.ru/20210823/platforma-1746852419.html
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в мире, украина, киев, республика крым, мид украины, санкции, россия
16:19 23.08.2021 (обновлено: 16:47 23.08.2021)
 
Участники "Крымской платформы" пригрозили России новыми санкциями

МИД Украины: участники "Крымской платформы" рассмотрят введение санкций против России из-за Крыма

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 — РИА Новости. Участники саммита "Крымская платформа" рассмотрят введение новых санкций против России. Об этом говорится в декларации по итогам форума, которую опубликовал МИД Украины.
"Участники международной "Крымской платформы" решили <...> рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", — говорится в документе.
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В декларации сообщается, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат с целью мирного прекращения "временной оккупации" Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией. Участники формата осуждают "незаконную аннексию Крыма", "нарушение прав граждан" в регионе, а также "милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе".
Участники формата также призывают Москву присоединиться к платформе для прекращения "оккупации".
Саммит проходит в Киеве. Как ранее сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, свое участие в нем подтвердили 44 страны и международные организации.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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