https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746817992.html

Китай назвал санкции США по "Северному потоку — 2" необоснованными

Китай назвал санкции США по "Северному потоку — 2" необоснованными - РИА Новости, 23.08.2021

Китай назвал санкции США по "Северному потоку — 2" необоснованными

Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку — 2", Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права, заявил официальный... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:41

2021-08-23T10:41

2021-08-23T10:52

сша

китай

северный поток — 2

вашингтон (город)

маттиас варниг

мид кнр

nord stream 2 ag

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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку — 2", Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Что касается проекта "Северный поток — 2", США, введя необоснованные санкции в отношении обычного сотрудничества между двумя суверенными государствами в соответствии со своим внутренним законодательством, попрали международное право и основные нормы международных отношений", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге.Дипломат подчеркнул, что действия США в очередной раз демонстрируют их мышление гегемона, подобные действия, по его словам, никогда не будут популярны и обязательно встретят решительное противостояние международного сообщества.В прошлую пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток — 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.

https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795199.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210822/frg-1746764062.html

сша

китай

вашингтон (город)

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сша, китай, северный поток — 2, вашингтон (город), маттиас варниг, мид кнр, nord stream 2 ag