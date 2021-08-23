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https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746817992.html
Китай назвал санкции США по "Северному потоку — 2" необоснованными
Китай назвал санкции США по "Северному потоку — 2" необоснованными - РИА Новости, 23.08.2021
Китай назвал санкции США по "Северному потоку — 2" необоснованными
Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку — 2", Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права, заявил официальный... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:41
2021-08-23T10:52
сша
китай
северный поток — 2
вашингтон (город)
маттиас варниг
мид кнр
nord stream 2 ag
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку — 2", Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Что касается проекта "Северный поток — 2", США, введя необоснованные санкции в отношении обычного сотрудничества между двумя суверенными государствами в соответствии со своим внутренним законодательством, попрали международное право и основные нормы международных отношений", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге.Дипломат подчеркнул, что действия США в очередной раз демонстрируют их мышление гегемона, подобные действия, по его словам, никогда не будут популярны и обязательно встретят решительное противостояние международного сообщества.В прошлую пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток — 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795199.html
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сша
китай
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сша, китай, северный поток — 2, вашингтон (город), маттиас варниг, мид кнр, nord stream 2 ag
10:41 23.08.2021 (обновлено: 10:52 23.08.2021)
 
Китай назвал санкции США по "Северному потоку — 2" необоснованными

Китай назвал санкции США по "Северному потоку — 2" попранием норм международного права

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку — 2", Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Что касается проекта "Северный поток — 2", США, введя необоснованные санкции в отношении обычного сотрудничества между двумя суверенными государствами в соответствии со своим внутренним законодательством, попрали международное право и основные нормы международных отношений", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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Дипломат подчеркнул, что действия США в очередной раз демонстрируют их мышление гегемона, подобные действия, по его словам, никогда не будут популярны и обязательно встретят решительное противостояние международного сообщества.
В прошлую пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток — 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 17:54В мире
В ФРГ обозначили сроки завершения строительства "Северного потока-2"
 
СШАКитайСеверный поток — 2Вашингтон (город)Маттиас ВарнигМИД КНРNord Stream 2 AG
 
 
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