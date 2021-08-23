Лавров заявил, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам"
Глава МИД Лавров: санкции ЕС бесперспективны против России, но больно бьют по "младоевропейцам"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России являются негодным инструментом политики Брюсселя, в отношении Москвы они бесперспективны, при этом больно бьют по "младоевропейцам", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", Москва понимает, что членство в ЕС и НАТО налагает на Будапешт известные обязательства, касающиеся участия в многосторонних санкционных режимах против третьих стран даже в тех случаях, когда это противоречит национальным интересам Венгрии. По его словам, Россия считает, что в XXI веке не должно быть места подобным проявлениям принуждения к "блоковой солидарности".
"К тому же санкции - негодный инструмент политики, а в отношении России они бесперспективны. <...> Важно, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам", а "еврогранды" умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя", - отметил министр иностранных дел России.
В середине июля главы МИД стран Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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