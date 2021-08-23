https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746795343.html

Лавров заявил, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам"

Лавров заявил, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам" - РИА Новости, 23.08.2021

Лавров заявил, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам"

Санкции Евросоюза против России являются негодным инструментом политики Брюсселя, в отношении Москвы они бесперспективны, при этом больно бьют по... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T07:07

2021-08-23T07:07

2021-08-23T07:07

в мире

будапешт

москва

евросоюз

еврокомиссия

сергей лавров

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034745_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_72033cd47e6e6c5dad1c1d44b248fc6c.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России являются негодным инструментом политики Брюсселя, в отношении Москвы они бесперспективны, при этом больно бьют по "младоевропейцам", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Как сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", Москва понимает, что членство в ЕС и НАТО налагает на Будапешт известные обязательства, касающиеся участия в многосторонних санкционных режимах против третьих стран даже в тех случаях, когда это противоречит национальным интересам Венгрии. По его словам, Россия считает, что в XXI веке не должно быть места подобным проявлениям принуждения к "блоковой солидарности".В середине июля главы МИД стран Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210821/sanktsii-1746689107.html

будапешт

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, будапешт, москва, евросоюз, еврокомиссия, сергей лавров, северный поток — 2, россия