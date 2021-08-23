https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746793547.html
Зеленский подписал указ о блокировке "Ростелекома" и "МК"
Зеленский подписал указ о блокировке "Ростелекома" и "МК" - РИА Новости, 23.08.2021
Зеленский подписал указ о блокировке "Ростелекома" и "МК"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда юридических лиц, зарегистрированных в России и на Украине, в числе которых оказались компания... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T04:35
2021-08-23T04:35
2021-08-23T04:35
в мире
украина
владимир зеленский
ростелеком
московский комсомолец
анатолий шарий
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда юридических лиц, зарегистрированных в России и на Украине, в числе которых оказались компания "Ростелеком" и издание "Московский комсомолец", соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.Согласно документу, ограничения затронут "Эра-медиа", "Скептик", "Версия", "Анна-ньюс", "Лайт-принт", "Наше завтра".Кроме того, санкции распространятся на ассоциацию благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, АО "Бизнес Ньюс Медиа", АО "ТРК-3", "Новинфо", "Народные новости", а также "Информационное агентство "Онли ньюс".Также под ограничения попал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Совет национальной безопасности Украины (СНБО) одобрил санкции против него и ряда других лиц, против которых уже ввели ограничительные меры США. Кроме того, в санкционный список также внесли главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.Помимо украинского парламентария и главы ДНР, на три года под ограничениями окажутся Антон Симоненко, Петр Журавель, Андрей Телиженко, Дмитрий Ковальчук и Константин Килимник.Закрытие оппозиционных СМИРанее на Украине ввели санкции и заблокировали целый ряд оппозиционных СМИ.На предыдущей неделе Зеленский подписал указ, которым украинский лидер ввел в действие решение СНБО о применении санкций против главного редактора сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц. Под ограничения попадает и само издание.Согласно указу главы государства, провайдеры должны заблокировать доступ к сайту strana.ua, его субдоменам и соцсетям издания. Среди других санкций также значится блокировка активов средства массовой информации.Также на три года под ограничения попали лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий и связанные с ним медиаресурсы. Кроме того, санкции ввели в отношении жены и тещи оппозиционера.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными по отношению к нынешней украинской власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. Медиаресурсы прекратили эфирное вещание."Происходит что-то невообразимое"Украинская оппозиция жестко критикует подобные шаги официального Киева против СМИ, в частности депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин назвал эти действия Зеленского "уничтожением свободы слова".Парламентарий отметил, что Зеленский, "обманув своих избирателей и нарушив собственные предвыборные обещания", не просто следует курсу предыдущего президента Украины Петра Порошенко, но и усиливает такую политику.
https://ria.ru/20210820/svoboda-1746505526.html
https://ria.ru/20210823/kvartira-1746790698.html
https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738478012.html
https://ria.ru/20210821/kanaly-1746671813.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ростелеком, московский комсомолец, анатолий шарий, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
ввел санкции против ряда юридических лиц, зарегистрированных в России
и на Украине
, в числе которых оказались компания "Ростелеком
" и издание "Московский комсомолец
", соответствующий указ опубликован на сайте
офиса главы государства.
Согласно документу, ограничения затронут "Эра-медиа", "Скептик", "Версия", "Анна-ньюс", "Лайт-принт", "Наше завтра".
Кроме того, санкции распространятся на ассоциацию благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, АО "Бизнес Ньюс Медиа", АО "ТРК-3", "Новинфо", "Народные новости", а также "Информационное агентство "Онли ньюс".
Также под ограничения попал депутат Верховной рады
Андрей Деркач. Совет национальной безопасности Украины (СНБО) одобрил санкции против него и ряда других лиц, против которых уже ввели ограничительные меры США
. Кроме того, в санкционный список также внесли главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина
.
Помимо украинского парламентария и главы ДНР, на три года под ограничениями окажутся Антон Симоненко, Петр Журавель, Андрей Телиженко, Дмитрий Ковальчук и Константин Килимник.
Закрытие оппозиционных СМИ
Ранее на Украине ввели санкции и заблокировали целый ряд оппозиционных СМИ.
На предыдущей неделе Зеленский подписал указ, которым украинский лидер ввел в действие решение СНБО о применении санкций против главного редактора сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы
, а также против связанных с ним физических и юридических лиц. Под ограничения попадает и само издание.
Согласно указу главы государства, провайдеры должны заблокировать доступ к сайту strana.ua, его субдоменам и соцсетям издания. Среди других санкций также значится блокировка активов средства массовой информации.
Также на три года под ограничения попали лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий
и связанные с ним медиаресурсы. Кроме того, санкции ввели в отношении жены и тещи оппозиционера.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина
", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады
от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака
, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными по отношению к нынешней украинской власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком
. Медиаресурсы прекратили эфирное вещание.
"Происходит что-то невообразимое"
Украинская оппозиция жестко критикует подобные шаги официального Киева
против СМИ, в частности депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин
назвал эти действия Зеленского "уничтожением свободы слова".
"В общем, происходит что-то невообразимое. Представить, что в демократической стране, которой принято было считать Украину, может быть такое, никто не мог. <…> Мы видим не просто наступление – удушение, уничтожение свободы слова, и мы видим, как действующая украинская власть становится диктаторской, а президент становится тем человеком, который узурпировал власть в Украине", — заявил Кузьмин.
Парламентарий отметил, что Зеленский, "обманув своих избирателей и нарушив собственные предвыборные обещания", не просто следует курсу предыдущего президента Украины Петра Порошенко
, но и усиливает такую политику.