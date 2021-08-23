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https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746786153.html
Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и "МК"
Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и "МК" - РИА Новости, 23.08.2021
Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и "МК"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, в числе которых оказались провайдер цифровых услуг и сервисов... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T00:12
2021-08-23T02:51
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
московский комсомолец
санкции
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, в числе которых оказались провайдер цифровых услуг и сервисов "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец", соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.Согласно документу, ограничительные меры затронут "Эра-медиа", "Скептик", "Версия", "Анна-ньюс", "Лайт-принт", "Наше завтра".Также санкции распространятся на ассоциацию благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа", акционерное общество "ТРК-3", "Новинфо", "Народные новости", а также "Информационное агентство "Онли ньюс".Кроме того, санкции распространяются на депутата Верховной рады Андрея Деркача. СНБО одобрил ограничительные меры против него и ряда других лиц, против которых уже ввели санкции США.Помимо украинского парламентария, на три года под санкциями окажутся Денис Пушилин, Антон Симоненко, Петр Журавель, Андрей Телиженко, Дмитрий Ковальчук и Константин Килимник.Ранее Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение ограничительные меры против ряда россиян, которые, как считают в ведомстве, якобы причастны к "преследованию" граждан в Крыму. Под санкции попали и некоторые средства массовой информации на полуострове и в неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, московский комсомолец, санкции, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины, денис пушилин, страна.ua, россия
00:12 23.08.2021 (обновлено: 02:51 23.08.2021)
 
Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и "МК"

Президент Украины Зеленский ввел санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц, в числе которых оказались провайдер цифровых услуг и сервисов "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец", соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.
Согласно документу, ограничительные меры затронут "Эра-медиа", "Скептик", "Версия", "Анна-ньюс", "Лайт-принт", "Наше завтра".
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Также санкции распространятся на ассоциацию благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа", акционерное общество "ТРК-3", "Новинфо", "Народные новости", а также "Информационное агентство "Онли ньюс".
Кроме того, санкции распространяются на депутата Верховной рады Андрея Деркача. СНБО одобрил ограничительные меры против него и ряда других лиц, против которых уже ввели санкции США.
Помимо украинского парламентария, на три года под санкциями окажутся Денис Пушилин, Антон Симоненко, Петр Журавель, Андрей Телиженко, Дмитрий Ковальчук и Константин Килимник.
Ранее Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение ограничительные меры против ряда россиян, которые, как считают в ведомстве, якобы причастны к "преследованию" граждан в Крыму. Под санкции попали и некоторые средства массовой информации на полуострове и в неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
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