https://ria.ru/20210823/sanitary-1746937373.html
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку - РИА Новости, 23.08.2021
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку
Действия санитаров психиатрической бригады, избивавших пациентку в лифте в Ярославле, нарушают этические нормы и бросают тень на всю областную больницу, в связи РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:49
2021-08-23T19:49
2021-08-23T19:53
происшествия
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россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Действия санитаров психиатрической бригады, избивавших пациентку в лифте в Ярославле, нарушают этические нормы и бросают тень на всю областную больницу, в связи с чем на время проведения проверок сотрудники отстранены от работы, заявил директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.Областной департамент здравоохранения сообщил, что проводит служебную проверку в связи с произошедшим, у сотрудников взяты объяснительные. Также о проверках инцидента заявили прокуратура региона и СУСК России по региону.По словам директора областного депздрава Василия Тубашова, психиатрическая бригада доставляли пациентку с места проживания в специализированную больницу.Тубашов отметил, что департамент здравоохранения представил необходимые документы для проведения проверки органами внутренних дел.
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Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле
Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле
2021-08-23T19:49
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происшествия, ярославль, ярославская область, россия
19:49 23.08.2021 (обновлено: 19:53 23.08.2021)
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку
Директор Депздрава Ярославской области Тубашов: санитаров, избивших пациентку, отстранили от работы