Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/sanitary-1746937373.html
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку - РИА Новости, 23.08.2021
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку
Действия санитаров психиатрической бригады, избивавших пациентку в лифте в Ярославле, нарушают этические нормы и бросают тень на всю областную больницу, в связи РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:49
2021-08-23T19:53
происшествия
ярославль
ярославская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746911155_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_357740fcfaff12c8c59406ccaef4a14b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Действия санитаров психиатрической бригады, избивавших пациентку в лифте в Ярославле, нарушают этические нормы и бросают тень на всю областную больницу, в связи с чем на время проведения проверок сотрудники отстранены от работы, заявил директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.Областной департамент здравоохранения сообщил, что проводит служебную проверку в связи с произошедшим, у сотрудников взяты объяснительные. Также о проверках инцидента заявили прокуратура региона и СУСК России по региону.По словам директора областного депздрава Василия Тубашова, психиатрическая бригада доставляли пациентку с места проживания в специализированную больницу.Тубашов отметил, что департамент здравоохранения представил необходимые документы для проведения проверки органами внутренних дел.
https://ria.ru/20210823/kuzbass-1746801317.html
ярославль
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле
Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле
2021-08-23T19:49
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746911155_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_87cea5c962c090576d3f5828eba8e543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ярославль, ярославская область, россия
19:49 23.08.2021 (обновлено: 19:53 23.08.2021)
 
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку

Директор Депздрава Ярославской области Тубашов: санитаров, избивших пациентку, отстранили от работы

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Действия санитаров психиатрической бригады, избивавших пациентку в лифте в Ярославле, нарушают этические нормы и бросают тень на всю областную больницу, в связи с чем на время проведения проверок сотрудники отстранены от работы, заявил директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.
Областной департамент здравоохранения сообщил, что проводит служебную проверку в связи с произошедшим, у сотрудников взяты объяснительные. Также о проверках инцидента заявили прокуратура региона и СУСК России по региону.
По словам директора областного депздрава Василия Тубашова, психиатрическая бригада доставляли пациентку с места проживания в специализированную больницу.
"Действия сотрудников скорой помощи больницы нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросают тень на все областное учреждение, не говоря о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов. В связи с этим, принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки", - цитирует Тубашова пресс-служба департамента.
Тубашов отметил, что департамент здравоохранения представил необходимые документы для проведения проверки органами внутренних дел.
Медицинская сестра в коридоре городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 08:34
В Кузбассе уволят отказавшую в помощи пациентке медсестру
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
Лента новостейМолния