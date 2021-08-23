https://ria.ru/20210823/sanitary-1746937373.html

В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку

В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку - РИА Новости, 23.08.2021

В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку

Действия санитаров психиатрической бригады, избивавших пациентку в лифте в Ярославле, нарушают этические нормы и бросают тень на всю областную больницу, в связи РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:49

2021-08-23T19:49

2021-08-23T19:53

происшествия

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Действия санитаров психиатрической бригады, избивавших пациентку в лифте в Ярославле, нарушают этические нормы и бросают тень на всю областную больницу, в связи с чем на время проведения проверок сотрудники отстранены от работы, заявил директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.Областной департамент здравоохранения сообщил, что проводит служебную проверку в связи с произошедшим, у сотрудников взяты объяснительные. Также о проверках инцидента заявили прокуратура региона и СУСК России по региону.По словам директора областного депздрава Василия Тубашова, психиатрическая бригада доставляли пациентку с места проживания в специализированную больницу.Тубашов отметил, что департамент здравоохранения представил необходимые документы для проведения проверки органами внутренних дел.

https://ria.ru/20210823/kuzbass-1746801317.html

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ярославская область

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происшествия, ярославль, ярославская область, россия