https://ria.ru/20210823/samolet-1746939905.html
В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации
В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации - РИА Новости, 23.08.2021
В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации
Сигнализация о разгерметизации сработала в понедельник на самолете авиакомпании "Ютэйр", выполнявшем рейс из Москвы в Иркутск, посадка прошла благополучно,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:09
2021-08-23T20:09
2021-08-23T20:09
происшествия
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ютэйр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Сигнализация о разгерметизации сработала в понедельник на самолете авиакомпании "Ютэйр", выполнявшем рейс из Москвы в Иркутск, посадка прошла благополучно, сообщает Уральская транспортная прокуратура."При выполнении рейса ЮТ-465 по маршруту Москва - Иркутск на воздушном судне Боинг 735 авиакомпании "Ютэйр" сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипажем принято решение о снижении на эшелон 330. В 20.26 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на борту воздушного судна находилось 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства.
https://ria.ru/20210805/samolet-1744494131.html
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происшествия, иркутск, москва, ютэйр
В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации
В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации, посадка прошла благополучно