https://ria.ru/20210823/samolet-1746939905.html

В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации

В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации - РИА Новости, 23.08.2021

В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации

Сигнализация о разгерметизации сработала в понедельник на самолете авиакомпании "Ютэйр", выполнявшем рейс из Москвы в Иркутск, посадка прошла благополучно,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T20:09

2021-08-23T20:09

2021-08-23T20:09

происшествия

иркутск

москва

ютэйр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/14/1556161491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0357c6157af7375fa29293a4d733591e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Сигнализация о разгерметизации сработала в понедельник на самолете авиакомпании "Ютэйр", выполнявшем рейс из Москвы в Иркутск, посадка прошла благополучно, сообщает Уральская транспортная прокуратура."При выполнении рейса ЮТ-465 по маршруту Москва - Иркутск на воздушном судне Боинг 735 авиакомпании "Ютэйр" сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипажем принято решение о снижении на эшелон 330. В 20.26 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на борту воздушного судна находилось 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства.

https://ria.ru/20210805/samolet-1744494131.html

иркутск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, москва, ютэйр