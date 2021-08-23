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В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации
В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации - РИА Новости, 23.08.2021
В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации
Сигнализация о разгерметизации сработала в понедельник на самолете авиакомпании "Ютэйр", выполнявшем рейс из Москвы в Иркутск, посадка прошла благополучно,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:09
2021-08-23T20:09
происшествия
иркутск
москва
ютэйр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Сигнализация о разгерметизации сработала в понедельник на самолете авиакомпании "Ютэйр", выполнявшем рейс из Москвы в Иркутск, посадка прошла благополучно, сообщает Уральская транспортная прокуратура."При выполнении рейса ЮТ-465 по маршруту Москва - Иркутск на воздушном судне Боинг 735 авиакомпании "Ютэйр" сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипажем принято решение о снижении на эшелон 330. В 20.26 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на борту воздушного судна находилось 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства.
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происшествия, иркутск, москва, ютэйр
20:09 23.08.2021
 
В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации

В самолете рейса Москва — Иркутск сработал сигнал о разгерметизации, посадка прошла благополучно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCамолет Boeing авиакомпании UTair заходит на посадку
Cамолет Boeing авиакомпании UTair заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Сигнализация о разгерметизации сработала в понедельник на самолете авиакомпании "Ютэйр", выполнявшем рейс из Москвы в Иркутск, посадка прошла благополучно, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"При выполнении рейса ЮТ-465 по маршруту Москва - Иркутск на воздушном судне Боинг 735 авиакомпании "Ютэйр" сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипажем принято решение о снижении на эшелон 330. В 20.26 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту воздушного судна находилось 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства.
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 13:22
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте
 
ПроисшествияИркутскМоскваЮТэйр
 
 
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