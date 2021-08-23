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Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 23.08.2021
Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет разбился около аэродрома города Бондю на севере Франции, два человека погибли, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:52
2021-08-23T18:52
в мире
франция
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ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился около аэродрома города Бондю на севере Франции, два человека погибли, сообщает телеканал BFMTV.На борту находились инструктор и ученик, им не удалось спастись.В начале августа в департаменте Савойя при крушении легкомоторного самолета погибли три человека.
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в мире, франция
18:52 23.08.2021
 
Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

BFMTV: два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Франции

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился около аэродрома города Бондю на севере Франции, два человека погибли, сообщает телеканал BFMTV.
На борту находились инструктор и ученик, им не удалось спастись.
В начале августа в департаменте Савойя при крушении легкомоторного самолета погибли три человека.
Вертолет АО Национальная служба санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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