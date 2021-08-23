https://ria.ru/20210823/samolet-1746929963.html

Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 23.08.2021

Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Легкомоторный самолет разбился около аэродрома города Бондю на севере Франции, два человека погибли, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:52

2021-08-23T18:52

2021-08-23T18:52

в мире

франция

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ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился около аэродрома города Бондю на севере Франции, два человека погибли, сообщает телеканал BFMTV.На борту находились инструктор и ученик, им не удалось спастись.В начале августа в департаменте Савойя при крушении легкомоторного самолета погибли три человека.

https://ria.ru/20210823/vertolet-1746892061.html

франция

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в мире, франция