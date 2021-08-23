https://ria.ru/20210823/samolet-1746929963.html
Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 23.08.2021
Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет разбился около аэродрома города Бондю на севере Франции, два человека погибли, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:52
2021-08-23T18:52
2021-08-23T18:52
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ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился около аэродрома города Бондю на севере Франции, два человека погибли, сообщает телеканал BFMTV.На борту находились инструктор и ученик, им не удалось спастись.В начале августа в департаменте Савойя при крушении легкомоторного самолета погибли три человека.
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в мире, франция
Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
BFMTV: два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Франции