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Зеленский пригласил Россию на "Крымскую платформу"
Зеленский пригласил Россию на "Крымскую платформу" - РИА Новости, 23.08.2021
Зеленский пригласил Россию на "Крымскую платформу"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает РФ для участия в площадке "Крымская платформа" для "совместной выработки путей по деоккупации... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:43
2021-08-23T14:55
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает РФ для участия в площадке "Крымская платформа" для "совместной выработки путей по деоккупации Крыма".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о "полноценном участнике Крымской платформы"."Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки", - заявил Зеленский в ходе саммита "Крымская платформа" в понедельник.На сайте "Крымской платформы" сообщается, что это новый международно-консультационный формат. Платформа направлена на повышение эффективности международного реагирования на вхождение полуострова в состав России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210823/platforma-1746852419.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
14:43 23.08.2021 (обновлено: 14:55 23.08.2021)
 
Зеленский пригласил Россию на "Крымскую платформу"

Президент Украины Зеленский пригласил Россию на саммит "Крымская платформа"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает РФ для участия в площадке "Крымская платформа" для "совместной выработки путей по деоккупации Крыма".
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о "полноценном участнике Крымской платформы".
"Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки", - заявил Зеленский в ходе саммита "Крымская платформа" в понедельник.
На сайте "Крымской платформы" сообщается, что это новый международно-консультационный формат. Платформа направлена на повышение эффективности международного реагирования на вхождение полуострова в состав России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 13:20
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