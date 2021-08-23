https://ria.ru/20210823/sammit-1746858216.html

В Кремле назвали условие для проведения саммита в "нормандском формате"

В Кремле назвали условие для проведения саммита в "нормандском формате" - РИА Новости, 23.08.2021

В Кремле назвали условие для проведения саммита в "нормандском формате"

Пока можно констатировать отсутствие продвижения по реализации минских соглашений по Украине, а по некоторым параметрам и деградацию, для проведения саммита в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:38

2021-08-23T13:38

2021-08-23T13:40

в мире

украина

германия

дмитрий песков

ангела меркель

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пока можно констатировать отсутствие продвижения по реализации минских соглашений по Украине, а по некоторым параметрам и деградацию, для проведения саммита в "нормандском формате" нужно субстантивное наполнение, пока его нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Что касается саммита нормандской четвёрки. Все хотят провести саммит нормандской четверки так, чтобы это стало весомым шагом на пути внутриукраинского регулирования. Но для того, чтобы проводить саммит, нужно какое-то субстантивное наполнение этого саммита. Оно по-прежнему отсутствует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно участие России в саммите нормандского формата, который был предложен канцлером ФРГ Ангелой Меркель."В настоящий момент единственное, о чем можно говорить - это констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам и деградацию ситуации", - заявил Песков в ответ на вопрос, можно ли утверждать, что пока главам государств "не о чем говорить".

https://ria.ru/20210820/kozak-1746607895.html

украина

германия

россия

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в мире, украина, германия, дмитрий песков, ангела меркель, ситуация в днр и лнр, россия