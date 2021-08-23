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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210823/rudkovskaya-1746875248.html
"Доходы упали в пять раз": Рудковская рассказала о своих доходах
"Доходы упали в пять раз": Рудковская рассказала о своих доходах - РИА Новости, 23.08.2021
"Доходы упали в пять раз": Рудковская рассказала о своих доходах
Продюсер Яна Рудковская рассказала о падении заработков в пандемию, сообщает портал Sobesednik.ru. Основным источником ее дохода становятся шоу. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:04
2021-08-23T15:04
шоубиз
деньги
сочи
дима билан (виктор белан)
филипп киркоров
новая волна
яна рудковская
знаменитости
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская рассказала о падении заработков в пандемию, сообщает портал Sobesednik.ru. Основным источником ее дохода становятся шоу.Также продюсер отметила, что на фестивале "Новая волна" в Сочи для нее все бесплатно, что ее очень радует.Недавно на "Новой волне" прошел творческий вечер ее подопечного Димы Билана. По словам Яны, все прошло превосходно.Фестиваль "Новая волна" также запомнился многим благодаря экстравагантному образу Филиппа Киркорова с сумкой в виде самолета.
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деньги, сочи, дима билан (виктор белан), филипп киркоров, новая волна, яна рудковская, знаменитости
15:04 23.08.2021
 

"Доходы упали в пять раз": Рудковская рассказала о своих доходах

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЯна Рудковская
Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская рассказала о падении заработков в пандемию, сообщает портал Sobesednik.ru. Основным источником ее дохода становятся шоу.

"Конечно, мои доходы сократились. Упали в пять раз. Сейчас, слава Богу, все потихоньку поднимается. Хотя шоу еще не заработали. Это мой основной источник дохода. Как только шоу начнутся, все вернется на круги своя", — призналась Рудковская.

Также продюсер отметила, что на фестивале "Новая волна" в Сочи для нее все бесплатно, что ее очень радует.
Недавно на "Новой волне" прошел творческий вечер ее подопечного Димы Билана. По словам Яны, все прошло превосходно.

"Это было на одном дыхании, душевно и очень стильно! Каждый артист сделал свое прочтение твоих хитов!" — написала она в соцсетях.

Фестиваль "Новая волна" также запомнился многим благодаря экстравагантному образу Филиппа Киркорова с сумкой в виде самолета.
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ШоубизДеньгиСочиДима Билан (Виктор Белан)Филипп КиркоровНовая волнаЯна РудковскаяЗнаменитости
 
 
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