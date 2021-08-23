https://ria.ru/20210823/rudkovskaya-1746875248.html

"Доходы упали в пять раз": Рудковская рассказала о своих доходах

"Доходы упали в пять раз": Рудковская рассказала о своих доходах - РИА Новости, 23.08.2021

"Доходы упали в пять раз": Рудковская рассказала о своих доходах

Продюсер Яна Рудковская рассказала о падении заработков в пандемию, сообщает портал Sobesednik.ru. Основным источником ее дохода становятся шоу. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:04

2021-08-23T15:04

2021-08-23T15:04

шоубиз

деньги

сочи

дима билан (виктор белан)

филипп киркоров

новая волна

яна рудковская

знаменитости

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская рассказала о падении заработков в пандемию, сообщает портал Sobesednik.ru. Основным источником ее дохода становятся шоу.Также продюсер отметила, что на фестивале "Новая волна" в Сочи для нее все бесплатно, что ее очень радует.Недавно на "Новой волне" прошел творческий вечер ее подопечного Димы Билана. По словам Яны, все прошло превосходно.Фестиваль "Новая волна" также запомнился многим благодаря экстравагантному образу Филиппа Киркорова с сумкой в виде самолета.

https://ria.ru/20210823/bilan-1746860122.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, сочи, дима билан (виктор белан), филипп киркоров, новая волна, яна рудковская, знаменитости