Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/roskosmos-1746791263.html
США сохраняют интерес к полетам на "Союзах", заявили в "Роскосмосе"
США сохраняют интерес к полетам на "Союзах", заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 23.08.2021
США сохраняют интерес к полетам на "Союзах", заявили в "Роскосмосе"
США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле "Союз" весной будущего года в качестве резервного варианта на случай... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T02:07
2021-08-23T02:07
кубинка
сша
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
сергей савельев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738852081_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_9cbb4eab16bd78879e443ed950125cfe.jpg
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле "Союз" весной будущего года в качестве резервного варианта на случай форс-мажора с американскими коммерческими кораблями, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что весной будущего года в полет на "Союзе" может отправиться американский астронавт Лорел О'Хара, который согласно информации подмосковного Центра подготовки космонавтов проходит в России тренировки по действиям в случае посадки корабля "Союз" на водную поверхность.С появлением у США новых космических кораблей НАСА многократно заявляло о решении завершить покупки мест в российских кораблях "Союз", однако технические трудности продолжают преследовать американские космические корабли, из-за чего астронавтам НАСА приходится продолжать летать на "Союзах". Так, недавно был отложен на длительный срок испытательный полет корабля Starliner. После предыдущих проблем с этим кораблем США приобрели место у России для полета своего астронавта на МКС весной 2021 года.По ранее озвученным НАСА данным, с 2006 года США приобрели у России 72 места на кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210822/soyuz-1746719615.html
кубинка
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738852081_10:0:2406:1797_1920x0_80_0_0_a0a7b3e5ad689b5fdd056331252444ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубинка, сша, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, сергей савельев, россия
02:07 23.08.2021
 
США сохраняют интерес к полетам на "Союзах", заявили в "Роскосмосе"

Замглавы "Роскосмоса" Савельев: США сохраняют интерес к возможности полета на кораблях "Союз"

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" на стартовом столе космодрома Восточный
Ракета-носитель Союз-2.1б на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле "Союз" весной будущего года в качестве резервного варианта на случай форс-мажора с американскими коммерческими кораблями, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
"Американцы как опцию эту возможность (приобретения места в корабле "Союз" весной 2022 года - ред.) оставляют, рассчитывают на помощь и содействие России, но ничего конкретного сказать пока не могу", - сообщил Савельев, говоря о возможности такого полета.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что весной будущего года в полет на "Союзе" может отправиться американский астронавт Лорел О'Хара, который согласно информации подмосковного Центра подготовки космонавтов проходит в России тренировки по действиям в случае посадки корабля "Союз" на водную поверхность.
С появлением у США новых космических кораблей НАСА многократно заявляло о решении завершить покупки мест в российских кораблях "Союз", однако технические трудности продолжают преследовать американские космические корабли, из-за чего астронавтам НАСА приходится продолжать летать на "Союзах". Так, недавно был отложен на длительный срок испытательный полет корабля Starliner. После предыдущих проблем с этим кораблем США приобрели место у России для полета своего астронавта на МКС весной 2021 года.
По ранее озвученным НАСА данным, с 2006 года США приобрели у России 72 места на кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 06:13Наука
"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
 
КубинкаСШАНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовСергей СавельевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния