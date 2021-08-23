США сохраняют интерес к полетам на "Союзах", заявили в "Роскосмосе"
Замглавы "Роскосмоса" Савельев: США сохраняют интерес к возможности полета на кораблях "Союз"
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" на стартовом столе космодрома Восточный
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле "Союз" весной будущего года в качестве резервного варианта на случай форс-мажора с американскими коммерческими кораблями, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
"Американцы как опцию эту возможность (приобретения места в корабле "Союз" весной 2022 года - ред.) оставляют, рассчитывают на помощь и содействие России, но ничего конкретного сказать пока не могу", - сообщил Савельев, говоря о возможности такого полета.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что весной будущего года в полет на "Союзе" может отправиться американский астронавт Лорел О'Хара, который согласно информации подмосковного Центра подготовки космонавтов проходит в России тренировки по действиям в случае посадки корабля "Союз" на водную поверхность.
С появлением у США новых космических кораблей НАСА многократно заявляло о решении завершить покупки мест в российских кораблях "Союз", однако технические трудности продолжают преследовать американские космические корабли, из-за чего астронавтам НАСА приходится продолжать летать на "Союзах". Так, недавно был отложен на длительный срок испытательный полет корабля Starliner. После предыдущих проблем с этим кораблем США приобрели место у России для полета своего астронавта на МКС весной 2021 года.
По ранее озвученным НАСА данным, с 2006 года США приобрели у России 72 места на кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.