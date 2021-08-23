https://ria.ru/20210823/roskosmos-1746791263.html

США сохраняют интерес к полетам на "Союзах", заявили в "Роскосмосе"

США сохраняют интерес к полетам на "Союзах", заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 23.08.2021

США сохраняют интерес к полетам на "Союзах", заявили в "Роскосмосе"

США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле "Союз" весной будущего года в качестве резервного варианта на случай... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T02:07

2021-08-23T02:07

2021-08-23T02:07

кубинка

сша

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

сергей савельев

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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. США не исключают возможности приобретения места в российском космическом корабле "Союз" весной будущего года в качестве резервного варианта на случай форс-мажора с американскими коммерческими кораблями, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что весной будущего года в полет на "Союзе" может отправиться американский астронавт Лорел О'Хара, который согласно информации подмосковного Центра подготовки космонавтов проходит в России тренировки по действиям в случае посадки корабля "Союз" на водную поверхность.С появлением у США новых космических кораблей НАСА многократно заявляло о решении завершить покупки мест в российских кораблях "Союз", однако технические трудности продолжают преследовать американские космические корабли, из-за чего астронавтам НАСА приходится продолжать летать на "Союзах". Так, недавно был отложен на длительный срок испытательный полет корабля Starliner. После предыдущих проблем с этим кораблем США приобрели место у России для полета своего астронавта на МКС весной 2021 года.По ранее озвученным НАСА данным, с 2006 года США приобрели у России 72 места на кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210822/soyuz-1746719615.html

кубинка

сша

россия

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кубинка, сша, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, сергей савельев, россия