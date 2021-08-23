https://ria.ru/20210823/rol-1746924555.html

Король Иордании отметил роль России в палестино-израильском урегулировании

Король Иордании отметил роль России в палестино-израильском урегулировании - РИА Новости, 23.08.2021

Король Иордании отметил роль России в палестино-израильском урегулировании

Король Иордании Абдалла II отметил роль России в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:23

2021-08-23T18:23

2021-08-23T18:23

в мире

израиль

палестина

иордания

владимир путин

абдалла ii

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II отметил роль России в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем.По его словам, Россия всегда была элементом стабильности в регионе, учитывая сложности, с которыми сталкиваются страны.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20210521/konflikt-1733182007.html

израиль

палестина

иордания

россия

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в мире, израиль, палестина, иордания, владимир путин, абдалла ii, россия