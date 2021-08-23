Король Иордании отметил роль России в палестино-израильском урегулировании
Король Иордании Абдалла II: Россия сыграла важную роль в палестино-израильском урегулировании
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II отметил роль России в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем.
"Учитывая сложности, которые имеются в Сирии, я думаю, что мы сможем сыграть стабилизирующую роль. И, конечно, нужно сказать о вашей важной роли в урегулировании палестино-израильского конфликта", - сказал Абдалла II на встрече с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".
По его словам, Россия всегда была элементом стабильности в регионе, учитывая сложности, с которыми сталкиваются страны.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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