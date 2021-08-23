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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
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Ярославские предприятия презентуют разработки на форуме "Армия-2021"
Ярославские предприятия презентуют разработки на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 23.08.2021
Ярославские предприятия презентуют разработки на форуме "Армия-2021"
Предприятия Ярославской области презентуют свои перспективные разработки на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", продукция пользуется спросом у РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:26
2021-08-23T16:26
ярославская область
технологии
ярославская область
ростех
одк-сатурн
дмитрий миронов
россия
форум "армия — 2021"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Предприятия Ярославской области презентуют свои перспективные разработки на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", продукция пользуется спросом у заказчиков, в числе которых Минобороны РФ, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.Губернатор возглавил делегацию от Ярославской области на форуме, сообщает областное правительство. По мнению главы региона, одна из ведущих международных выставок вооружения, военной и специальной техники предоставляет хорошую возможность ярославским предприятиям для демонстрации продукции военного назначения."Объем отгрузки оборонно-промышленного комплекса региона в 2020 году составил более 96 миллиардов рублей, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Это свидетельствует об интересе заказчиков, в числе которых и Минобороны России, к продукции ярославских предприятий. На форуме представлены как зарекомендовавшие себя образцы спецтехники, так и новые разработки", - цитирует Миронова пресс-служба областного правительства.Всего, по его словам, на форуме демонстрируют свои перспективные разработки 10 предприятий региона. В частности, один из ключевых технологических лидеров региона – ПАО "ОДК-Сатурн" – в составе стенда госкорпорации "Ростех" демонстрирует морской газотурбинный двигатель Е70/8РД и двухконтурный турбореактивный авиадвигатель ТРДД – 50 МТ, сообщает правительство региона. Судостроительные предприятия представляют модели патрульных, специальных, многоцелевых катеров, водолазных, крановых, обстановочных, пограничных, десантных и других кораблей, буксиров, лодок и земснаряда.
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технологии, ярославская область, ростех, одк-сатурн, дмитрий миронов, россия, форум "армия — 2021"
16:26 23.08.2021
 
Ярославские предприятия презентуют разработки на форуме "Армия-2021"

Глава Ярославской области Миронов: предприятия региона представят разработки на форуме "Армия-2021"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна "Калашников", представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021"
АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна Калашников, представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Предприятия Ярославской области презентуют свои перспективные разработки на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", продукция пользуется спросом у заказчиков, в числе которых Минобороны РФ, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
Губернатор возглавил делегацию от Ярославской области на форуме, сообщает областное правительство. По мнению главы региона, одна из ведущих международных выставок вооружения, военной и специальной техники предоставляет хорошую возможность ярославским предприятиям для демонстрации продукции военного назначения.
"Объем отгрузки оборонно-промышленного комплекса региона в 2020 году составил более 96 миллиардов рублей, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Это свидетельствует об интересе заказчиков, в числе которых и Минобороны России, к продукции ярославских предприятий. На форуме представлены как зарекомендовавшие себя образцы спецтехники, так и новые разработки", - цитирует Миронова пресс-служба областного правительства.
Всего, по его словам, на форуме демонстрируют свои перспективные разработки 10 предприятий региона. В частности, один из ключевых технологических лидеров региона – ПАО "ОДК-Сатурн" – в составе стенда госкорпорации "Ростех" демонстрирует морской газотурбинный двигатель Е70/8РД и двухконтурный турбореактивный авиадвигатель ТРДД – 50 МТ, сообщает правительство региона. Судостроительные предприятия представляют модели патрульных, специальных, многоцелевых катеров, водолазных, крановых, обстановочных, пограничных, десантных и других кораблей, буксиров, лодок и земснаряда.
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Ярославская областьТехнологииЯрославская областьРостехОДК-СатурнДмитрий МироновРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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