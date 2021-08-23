https://ria.ru/20210823/razrabotki-1746901119.html

Ярославские предприятия презентуют разработки на форуме "Армия-2021"

Ярославские предприятия презентуют разработки на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 23.08.2021

Ярославские предприятия презентуют разработки на форуме "Армия-2021"

Предприятия Ярославской области презентуют свои перспективные разработки на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", продукция пользуется спросом у РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:26

2021-08-23T16:26

2021-08-23T16:26

ярославская область

технологии

ярославская область

ростех

одк-сатурн

дмитрий миронов

россия

форум "армия — 2021"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Предприятия Ярославской области презентуют свои перспективные разработки на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", продукция пользуется спросом у заказчиков, в числе которых Минобороны РФ, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.Губернатор возглавил делегацию от Ярославской области на форуме, сообщает областное правительство. По мнению главы региона, одна из ведущих международных выставок вооружения, военной и специальной техники предоставляет хорошую возможность ярославским предприятиям для демонстрации продукции военного назначения."Объем отгрузки оборонно-промышленного комплекса региона в 2020 году составил более 96 миллиардов рублей, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Это свидетельствует об интересе заказчиков, в числе которых и Минобороны России, к продукции ярославских предприятий. На форуме представлены как зарекомендовавшие себя образцы спецтехники, так и новые разработки", - цитирует Миронова пресс-служба областного правительства.Всего, по его словам, на форуме демонстрируют свои перспективные разработки 10 предприятий региона. В частности, один из ключевых технологических лидеров региона – ПАО "ОДК-Сатурн" – в составе стенда госкорпорации "Ростех" демонстрирует морской газотурбинный двигатель Е70/8РД и двухконтурный турбореактивный авиадвигатель ТРДД – 50 МТ, сообщает правительство региона. Судостроительные предприятия представляют модели патрульных, специальных, многоцелевых катеров, водолазных, крановых, обстановочных, пограничных, десантных и других кораблей, буксиров, лодок и земснаряда.

https://ria.ru/20210806/kater-1744732828.html

ярославская область

россия

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технологии, ярославская область, ростех, одк-сатурн, дмитрий миронов, россия, форум "армия — 2021"