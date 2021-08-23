https://ria.ru/20210823/rabota-1746786539.html

Специалист научил, как заработать без работы по найму

Специалист научил, как заработать без работы по найму - РИА Новости, 23.08.2021

Специалист научил, как заработать без работы по найму

Если вы решили превратить свое хобби в прибыльное дело, чтобы работать на себя, приготовьтесь к кропотливому труду, прозрачной отчетности и изучите наиболее... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T01:11

2021-08-23T01:11

2021-08-23T01:11

экономика

россия

сергей сухоставец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Если вы решили превратить свое хобби в прибыльное дело, чтобы работать на себя, приготовьтесь к кропотливому труду, прозрачной отчетности и изучите наиболее выгодные налоговые режимы, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию бизнеса "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец.Он перечислил плюсы статуса самозанятого: свобода от бумажной волокиты, отсутствие налоговой отчетности и страховых взносов. Кроме того, нет необходимости работать с кассой. Налог на прибыль составляет 4-6 процентов в зависимости от того, кто заказчик — физическое лицо или юридическое. Кроме того, если нет доходов, то и платить ничего не надо, обязательных платежей нет.Но, оговаривает Сухоставец, есть и минусы. С прибылью, превышающей 2,4 миллиона в год, оставаться самозанятым не получится, придется перейти "в более тяжелый налоговый разряд со всеми вытекающими административными трудностями и удорожанием налогов". Самозанятым также нельзя продавать подакцизные товары, сдавать в аренду нежилую недвижимость, перепродавать чужие товары.

https://ria.ru/20210507/dokhod-1731367131.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, сергей сухоставец