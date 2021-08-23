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Специалист научил, как заработать без работы по найму
Специалист научил, как заработать без работы по найму - РИА Новости, 23.08.2021
Специалист научил, как заработать без работы по найму
Если вы решили превратить свое хобби в прибыльное дело, чтобы работать на себя, приготовьтесь к кропотливому труду, прозрачной отчетности и изучите наиболее... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T01:11
2021-08-23T01:11
экономика
россия
сергей сухоставец
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Если вы решили превратить свое хобби в прибыльное дело, чтобы работать на себя, приготовьтесь к кропотливому труду, прозрачной отчетности и изучите наиболее выгодные налоговые режимы, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию бизнеса "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец.Он перечислил плюсы статуса самозанятого: свобода от бумажной волокиты, отсутствие налоговой отчетности и страховых взносов. Кроме того, нет необходимости работать с кассой. Налог на прибыль составляет 4-6 процентов в зависимости от того, кто заказчик — физическое лицо или юридическое. Кроме того, если нет доходов, то и платить ничего не надо, обязательных платежей нет.Но, оговаривает Сухоставец, есть и минусы. С прибылью, превышающей 2,4 миллиона в год, оставаться самозанятым не получится, придется перейти "в более тяжелый налоговый разряд со всеми вытекающими административными трудностями и удорожанием налогов". Самозанятым также нельзя продавать подакцизные товары, сдавать в аренду нежилую недвижимость, перепродавать чужие товары.
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экономика, россия, сергей сухоставец
01:11 23.08.2021
 
Специалист научил, как заработать без работы по найму

Эксперт Сухоставцев: самозанятым грозит штраф при отсутствии декларации доходов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Если вы решили превратить свое хобби в прибыльное дело, чтобы работать на себя, приготовьтесь к кропотливому труду, прозрачной отчетности и изучите наиболее выгодные налоговые режимы, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию бизнеса "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец.
"Работайте легально, декларируйте доходы в налоговой, чтобы в один прекрасный день не нарваться на штраф. Cейчас легализовать доходы от профессиональных услуг или хобби можно буквально за пару минут, став самозанятым", — отметил Сухоставец.
Он перечислил плюсы статуса самозанятого: свобода от бумажной волокиты, отсутствие налоговой отчетности и страховых взносов. Кроме того, нет необходимости работать с кассой. Налог на прибыль составляет 4-6 процентов в зависимости от того, кто заказчик — физическое лицо или юридическое. Кроме того, если нет доходов, то и платить ничего не надо, обязательных платежей нет.
Но, оговаривает Сухоставец, есть и минусы. С прибылью, превышающей 2,4 миллиона в год, оставаться самозанятым не получится, придется перейти "в более тяжелый налоговый разряд со всеми вытекающими административными трудностями и удорожанием налогов". Самозанятым также нельзя продавать подакцизные товары, сдавать в аренду нежилую недвижимость, перепродавать чужие товары.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 08:26
Эксперты назвали простой способ увеличения дохода самозанятых
 
ЭкономикаРоссияСергей Сухоставец
 
 
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