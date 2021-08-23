https://ria.ru/20210823/putin-1746949914.html

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 23.08.2021

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T21:42

2021-08-23T21:42

2021-08-23T21:58

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

политика

белоруссия

россия

афганистан

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президенты обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсуждался Афганистан, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане", - говорится в сообщении.Также были рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства."Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства. Лидеры условились о графике дальнейших контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210809/karta-1745029439.html

белоруссия

россия

афганистан

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владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, политика, белоруссия, россия, афганистан, одкб