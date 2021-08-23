https://ria.ru/20210823/putin-1746889476.html
Путин призвал нарастить долю современных кораблей в ВМФ
Путин призвал нарастить долю современных кораблей в ВМФ - РИА Новости, 23.08.2021
Путин призвал нарастить долю современных кораблей в ВМФ
Доля современных кораблей Военно-морского флота должна достигнуть 70% в 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:34
2021-08-23T15:34
2021-08-23T15:39
безопасность
владимир путин
россия
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Доля современных кораблей Военно-морского флота должна достигнуть 70% в 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин."В ближайшие годы вам предстоит серьёзная работа по реализации гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме" Вооружение", чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ достигла 70%", - сказал Путин на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в режиме видеоконференции.
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безопасность, владимир путин, россия
15:34 23.08.2021 (обновлено: 15:39 23.08.2021)
Путин призвал нарастить долю современных кораблей в ВМФ
Президент Путин: в 2027 году доля современных кораблей в ВМФ должна достичь 70%