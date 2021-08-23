https://ria.ru/20210823/putin-1746855111.html

Путин на саммите ОДКБ выразил озабоченность событиями в Афганистане

Путин на саммите ОДКБ выразил озабоченность событиями в Афганистане - РИА Новости, 23.08.2021

Путин на саммите ОДКБ выразил озабоченность событиями в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане и потенциальными угрозами, сообщил журналистам в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:27

2021-08-23T13:27

2021-08-23T13:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

владимир путин

дмитрий песков

эмомали рахмон

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане и потенциальными угрозами, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В своем выступлении президент Путин, как и другие главы государств, правительств, выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана", - сообщил Песков.Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, проходил в понедельник под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210823/putin-1746853498.html

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746847828.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, эмомали рахмон, одкб, россия