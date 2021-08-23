https://ria.ru/20210823/putin-1746853498.html

Путин призвал не допустить проникновения в ОДКБ радикального исламизма

Путин призвал не допустить проникновения в ОДКБ радикального исламизма - РИА Новости, 23.08.2021

Путин призвал не допустить проникновения в ОДКБ радикального исламизма

Президент России Владимир Путин считает важным не допустить инфильтрацию из Афганистана радикального исламизма на территорию стран ОДКБ и вербовку граждан в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:22

2021-08-23T13:22

2021-08-23T13:22

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

владимир путин

дмитрий песков

эмомали рахмон

одкб

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным не допустить инфильтрацию из Афганистана радикального исламизма на территорию стран ОДКБ и вербовку граждан в ряды боевиков, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территории государств-членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. По-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика, поэтому и по линии ОДКБ очень внимательно предстоит отслеживать то, как будут развиваться события в этом плане", - заявил Песков.Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, проходил в понедельник под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746847828.html

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, эмомали рахмон, одкб, россия