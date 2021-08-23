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В Подмосковье проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых
В Подмосковье проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых - РИА Новости, 23.08.2021
В Подмосковье проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых
Следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:10
2021-08-23T11:17
происшествия
реутов
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в доме для престарелых в Реутове обслуживающий персонал жестоко обращался с подопечными. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видео."Организовано проведение проверки ... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи опросят сотрудников, руководство и постояльцев дома престарелых, дадут правовую оценку действиям санитарок.В пресс-службе МВД по Подмосковью сообщили, что тоже начали проверку.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь идет о доме престарелых "Олимпия хаус". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как пожилая женщина лежит на испачканной простыне. Кроме того, несколько сотрудников оскорбляют пожилых людей и рукоприкладствуютКак в свою очередь сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью, следователями будут изъяты и детально изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в учреждении.
https://ria.ru/20210802/prigovor-1743979559.html
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реутов
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происшествия, реутов, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
10:10 23.08.2021 (обновлено: 11:17 23.08.2021)
 
В Подмосковье проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых

Следователи проверят сообщения о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в Реутове

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в доме для престарелых в Реутове обслуживающий персонал жестоко обращался с подопечными. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видео.
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"Организовано проведение проверки ... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи опросят сотрудников, руководство и постояльцев дома престарелых, дадут правовую оценку действиям санитарок.
В пресс-службе МВД по Подмосковью сообщили, что тоже начали проверку.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь идет о доме престарелых "Олимпия хаус". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как пожилая женщина лежит на испачканной простыне. Кроме того, несколько сотрудников оскорбляют пожилых людей и рукоприкладствуют
Как в свою очередь сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью, следователями будут изъяты и детально изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в учреждении.
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ПроисшествияРеутовМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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