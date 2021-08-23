https://ria.ru/20210823/proverka-1746812770.html

В Подмосковье проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых

В Подмосковье проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых - РИА Новости, 23.08.2021

В Подмосковье проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых

Следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:10

2021-08-23T10:10

2021-08-23T11:17

происшествия

реутов

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в доме для престарелых в Реутове обслуживающий персонал жестоко обращался с подопечными. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видео."Организовано проведение проверки ... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи опросят сотрудников, руководство и постояльцев дома престарелых, дадут правовую оценку действиям санитарок.В пресс-службе МВД по Подмосковью сообщили, что тоже начали проверку.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь идет о доме престарелых "Олимпия хаус". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как пожилая женщина лежит на испачканной простыне. Кроме того, несколько сотрудников оскорбляют пожилых людей и рукоприкладствуютКак в свою очередь сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью, следователями будут изъяты и детально изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в учреждении.

https://ria.ru/20210802/prigovor-1743979559.html

https://ria.ru/20210602/golod-1735202860.html

реутов

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, реутов, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)