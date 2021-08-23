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В Киеве сотрудники телеканала "НАШ" устроили акцию протеста
В Киеве сотрудники телеканала "НАШ" устроили акцию протеста - РИА Новости, 23.08.2021
В Киеве сотрудники телеканала "НАШ" устроили акцию протеста
Сотрудники украинского телеканала "НАШ" проводят в понедельник акцию протеста в Киеве возле конференц-центра "Парковый", где проходит учредительный саммит... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:56
2021-08-23T13:56
в мире
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киев
наши
мид украины
сергей лавров
нестор шуфрич
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники украинского телеканала "НАШ" проводят в понедельник акцию протеста в Киеве возле конференц-центра "Парковый", где проходит учредительный саммит "Крымская платформа", работники СМИ намерены встретиться с представителями разных стран, чтобы заявить о давлении на свободу слова на Украине, сообщается на сайте телеканала.Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что намерен попросить суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний, озвучиваемых в эфире. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич назвал давлением на свободу слова возможное аннулирование лицензии у телеканала.Нацсовет Украины по ТВ неоднократно штрафовал телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" из-за высказываний оппозиционных политиков."В Киеве проходит акция телеканала "НАШ" из-за систематического давления Нацсовета по вопросам теле и радиовещания. Коллектив канала намерен обратиться к представителям стран, которые участвуют в саммите "Крымской платформы", из-за давления на свободу слова в Украине. Однако правоохранители не пускают коллектив телеканала под КВЦ "Парковый", где проходит саммит", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, украина, киев, наши, мид украины, сергей лавров, нестор шуфрич, дмитрий кулеба, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
13:56 23.08.2021
 
В Киеве сотрудники телеканала "НАШ" устроили акцию протеста

В Киеве сотрудники телеканала "НАШ" устроили акцию протеста против давления на свободу слова

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники украинского телеканала "НАШ" проводят в понедельник акцию протеста в Киеве возле конференц-центра "Парковый", где проходит учредительный саммит "Крымская платформа", работники СМИ намерены встретиться с представителями разных стран, чтобы заявить о давлении на свободу слова на Украине, сообщается на сайте телеканала.
Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что намерен попросить суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний, озвучиваемых в эфире. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич назвал давлением на свободу слова возможное аннулирование лицензии у телеканала.
Нацсовет Украины по ТВ неоднократно штрафовал телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" из-за высказываний оппозиционных политиков.
"В Киеве проходит акция телеканала "НАШ" из-за систематического давления Нацсовета по вопросам теле и радиовещания. Коллектив канала намерен обратиться к представителям стран, которые участвуют в саммите "Крымской платформы", из-за давления на свободу слова в Украине. Однако правоохранители не пускают коллектив телеканала под КВЦ "Парковый", где проходит саммит", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 12:30В мире
В СЖР отреагировали на блокировку ряда российских СМИ на Украине
 
В миреУкраинаКиевНашиМИД УкраиныСергей ЛавровНестор ШуфричДмитрий КулебаОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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