В Киеве сотрудники телеканала "НАШ" устроили акцию протеста
В Киеве сотрудники телеканала "НАШ" устроили акцию протеста против давления на свободу слова
КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники украинского телеканала "НАШ" проводят в понедельник акцию протеста в Киеве возле конференц-центра "Парковый", где проходит учредительный саммит "Крымская платформа", работники СМИ намерены встретиться с представителями разных стран, чтобы заявить о давлении на свободу слова на Украине, сообщается на сайте телеканала.
Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что намерен попросить суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний, озвучиваемых в эфире. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич назвал давлением на свободу слова возможное аннулирование лицензии у телеканала.
Нацсовет Украины по ТВ неоднократно штрафовал телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" из-за высказываний оппозиционных политиков.
"В Киеве проходит акция телеканала "НАШ" из-за систематического давления Нацсовета по вопросам теле и радиовещания. Коллектив канала намерен обратиться к представителям стран, которые участвуют в саммите "Крымской платформы", из-за давления на свободу слова в Украине. Однако правоохранители не пускают коллектив телеканала под КВЦ "Парковый", где проходит саммит", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".