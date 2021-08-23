https://ria.ru/20210823/prostranstvo-1747406039.html

Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы

Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы - РИА Новости, 26.08.2021

Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы

Новое общественное пространство появится на востоке Москвы, в районе Алтайской улицы появится спортивный кластер, а напротив Уральской улицы, у пруда, обустроят РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-23T13:43

2021-08-23T13:43

2021-08-26T18:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новое общественное пространство появится на востоке Москвы, в районе Алтайской улицы появится спортивный кластер, а напротив Уральской улицы, у пруда, обустроят пристань, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.Также рядом появится просторная детская площадка. Напротив Уральской улицы, у пруда, будет обустроена пристань. Там откроется павильон для проведения мастер-классов и пункт проката лодок и катамаранов. Неподалеку сделают памп-трек.

https://ria.ru/20210819/moskva-1746347558.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы