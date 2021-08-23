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Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы
Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы - РИА Новости, 26.08.2021
Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы
Новое общественное пространство появится на востоке Москвы, в районе Алтайской улицы появится спортивный кластер, а напротив Уральской улицы, у пруда, обустроят РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-23T13:43
2021-08-26T18:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новое общественное пространство появится на востоке Москвы, в районе Алтайской улицы появится спортивный кластер, а напротив Уральской улицы, у пруда, обустроят пристань, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.Также рядом появится просторная детская площадка. Напротив Уральской улицы, у пруда, будет обустроена пристань. Там откроется павильон для проведения мастер-классов и пункт проката лодок и катамаранов. Неподалеку сделают памп-трек.
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москва, городское хозяйство москвы
13:43 23.08.2021 (обновлено: 18:44 26.08.2021)
 

Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы Гольяновский парк
 Гольяновский парк
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новое общественное пространство появится на востоке Москвы, в районе Алтайской улицы появится спортивный кластер, а напротив Уральской улицы, у пруда, обустроят пристань, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
"Благоустраиваем Гольяновский парк в ВАО. В районе Алтайской улицы создадим спортивный кластер: реконструируем футбольное поле, обустроим корт для большого тенниса и площадки с навесами для волейбола и баскетбола, установим уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложим дорожку для бега", - говорится в сообщении.
Также рядом появится просторная детская площадка. Напротив Уральской улицы, у пруда, будет обустроена пристань. Там откроется павильон для проведения мастер-классов и пункт проката лодок и катамаранов. Неподалеку сделают памп-трек.
"Архитектурным акцентом парка станет оригинальная смотровая площадка напротив дома 4 по Уссурийской улице. Обновим дорожно-тропиночную сеть, высадим более 200 деревьев и 2 тысячи кустарников, установим дополнительное освещение", - добавили в комплексе.
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