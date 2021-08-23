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Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы
Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы - РИА Новости, 26.08.2021
Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы
Новое общественное пространство появится на востоке Москвы, в районе Алтайской улицы появится спортивный кластер, а напротив Уральской улицы, у пруда, обустроят РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-23T13:43
2021-08-23T13:43
2021-08-26T18:44
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новое общественное пространство появится на востоке Москвы, в районе Алтайской улицы появится спортивный кластер, а напротив Уральской улицы, у пруда, обустроят пристань, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.Также рядом появится просторная детская площадка. Напротив Уральской улицы, у пруда, будет обустроена пристань. Там откроется павильон для проведения мастер-классов и пункт проката лодок и катамаранов. Неподалеку сделают памп-трек.
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москва, городское хозяйство москвы