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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210823/prokat-1746816645.html
Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 23.08.2021
Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ в период с 19 по 22 августа, собрав 273,2 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:34
2021-08-23T10:34
культура
новости культуры
кино и сериалы
дуэйн джонсон
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ в период с 19 по 22 августа, собрав 273,2 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась картина "Главный герой", она собрала 141,8 млн рублей. Фильм рассказывает о работнике крупного банка, который изо дня в день делает одну и ту же рутинную работу. Однажды он узнает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а он сам - второстепенный персонаж. Герой должен набраться смелости, чтобы стать "главным" в игре и спасти мир.Третье место в рейтинге занял американский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" со сборами 45,7 миллиона рублей. Картина задумана как самостоятельный сиквел к "Отряду самоубийц" (2016) и является десятым по счету фильмом из Расширенной вселенной DC. Режиссером и сценаристом фильма выступил Джеймс Ганн.Четвертую позицию в рейтинге кассовых сборов занял приключенческий фильм "Круиз по джунглям" с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях, который собрал 22,8 миллиона рублей. Согласно сюжету, исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут ее брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.Замыкает пятерку лидеров научно-фантастический фильм "Воспоминания", который собрал 21,6 миллиона рублей. Фильм рассказывает об одиноком ветеране Николасе Баннистере, который предлагает людям возможность пережить любые воспоминания, которые они пожелают. Герой влюбляется в женщину Мэй, но по воспоминаниям одного из своих клиентов узнаёт, что она вовлечена в серию насильственных преступлений, после чего Баннистер окунается в прошлое, чтобы узнать правду.
https://ria.ru/20210813/kino-1745514728.html
https://ria.ru/20210806/kino-1744552033.html
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новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон
10:34 23.08.2021
 
Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
© UPI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ в период с 19 по 22 августа, собрав 273,2 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом.
© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
1 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
2 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
3 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
4 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
5 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
© UPI Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
Кадр из мультфильма Босс-молокосос 2
6 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
1 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
2 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
3 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
4 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
5 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
6 из 6
Кадр из мультфильма "Босс-молокосос 2"
© UPI
Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась картина "Главный герой", она собрала 141,8 млн рублей. Фильм рассказывает о работнике крупного банка, который изо дня в день делает одну и ту же рутинную работу.
Кадр из фильма Главный герой
13 августа, 08:00Культура
В прокате "Главный герой" — лучший фильм о видеоиграх
Однажды он узнает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а он сам - второстепенный персонаж. Герой должен набраться смелости, чтобы стать "главным" в игре и спасти мир.
Третье место в рейтинге занял американский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" со сборами 45,7 миллиона рублей. Картина задумана как самостоятельный сиквел к "Отряду самоубийц" (2016) и является десятым по счету фильмом из Расширенной вселенной DC. Режиссером и сценаристом фильма выступил Джеймс Ганн.
Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
6 августа, 08:00Культура
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" — самый яркий супергеройский фильм лета
Четвертую позицию в рейтинге кассовых сборов занял приключенческий фильм "Круиз по джунглям" с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях, который собрал 22,8 миллиона рублей.
© DisneyКадр из фильма "Круиз по джунглям"
Кадр из фильма Круиз по джунглям
© Disney
Кадр из фильма "Круиз по джунглям"
Согласно сюжету, исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут ее брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.
Замыкает пятерку лидеров научно-фантастический фильм "Воспоминания", который собрал 21,6 миллиона рублей. Фильм рассказывает об одиноком ветеране Николасе Баннистере, который предлагает людям возможность пережить любые воспоминания, которые они пожелают. Герой влюбляется в женщину Мэй, но по воспоминаниям одного из своих клиентов узнаёт, что она вовлечена в серию насильственных преступлений, после чего Баннистер окунается в прошлое, чтобы узнать правду.
Кадр из фильма Кодекс киллера
18 августа, 08:00Культура
Новые "Девочки", второй "Босс-молокосос" и хоррор. Что идет в кино
 
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