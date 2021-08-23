https://ria.ru/20210823/prokat-1746816645.html

Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 23.08.2021

Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ в период с 19 по 22 августа, собрав 273,2 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:34

2021-08-23T10:34

2021-08-23T10:34

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мультфильм "Босс-молокосос 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ в период с 19 по 22 августа, собрав 273,2 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказалась картина "Главный герой", она собрала 141,8 млн рублей. Фильм рассказывает о работнике крупного банка, который изо дня в день делает одну и ту же рутинную работу. Однажды он узнает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а он сам - второстепенный персонаж. Герой должен набраться смелости, чтобы стать "главным" в игре и спасти мир.Третье место в рейтинге занял американский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" со сборами 45,7 миллиона рублей. Картина задумана как самостоятельный сиквел к "Отряду самоубийц" (2016) и является десятым по счету фильмом из Расширенной вселенной DC. Режиссером и сценаристом фильма выступил Джеймс Ганн.Четвертую позицию в рейтинге кассовых сборов занял приключенческий фильм "Круиз по джунглям" с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях, который собрал 22,8 миллиона рублей. Согласно сюжету, исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут ее брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.Замыкает пятерку лидеров научно-фантастический фильм "Воспоминания", который собрал 21,6 миллиона рублей. Фильм рассказывает об одиноком ветеране Николасе Баннистере, который предлагает людям возможность пережить любые воспоминания, которые они пожелают. Герой влюбляется в женщину Мэй, но по воспоминаниям одного из своих клиентов узнаёт, что она вовлечена в серию насильственных преступлений, после чего Баннистер окунается в прошлое, чтобы узнать правду.

https://ria.ru/20210813/kino-1745514728.html

https://ria.ru/20210806/kino-1744552033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон