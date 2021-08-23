https://ria.ru/20210823/prigovor-1746901978.html
Нижегородка получила 14 лет колонии за сожжение матери из-за ревности
Нижегородка получила 14 лет колонии за сожжение матери из-за ревности - РИА Новости, 23.08.2021
Нижегородка получила 14 лет колонии за сожжение матери из-за ревности
Жительница Нижегородской области, признанная виновной в убийстве матери с особой жестокостью из ревности, получила 14 лет колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:30
2021-08-23T16:30
2021-08-23T16:42
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Жительница Нижегородской области, признанная виновной в убийстве матери с особой жестокостью из ревности, получила 14 лет колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что в ночь на 9 марта 2016 года подсудимая, приревновав своего сожителя к матери, пришла к ее дому, облила бензином ступени у входной двери и подожгла дом, после чего скрылась с места происшествия. В результате пожара пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома и погибла. Сожитель, разбив окно, успел покинуть горящий дом и предупредить соседей.Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "д, е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), пунктами "а, д, е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)."Ранее женщина не была судима, свою вину она не признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:30 23.08.2021 (обновлено: 16:42 23.08.2021)
Нижегородка получила 14 лет колонии за сожжение матери из-за ревности
В Нижегородской области приговорили к 14 годам женщину, которая сожгла мать заживо из-за ревности
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости.
Жительница Нижегородской области
, признанная виновной в убийстве матери с особой жестокостью из ревности, получила 14 лет колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 9 марта 2016 года подсудимая, приревновав своего сожителя к матери, пришла к ее дому, облила бензином ступени у входной двери и подожгла дом, после чего скрылась с места происшествия. В результате пожара пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома и погибла. Сожитель, разбив окно, успел покинуть горящий дом и предупредить соседей.
Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "д, е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), пунктами "а, д, е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).
"Ранее женщина не была судима, свою вину она не признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.