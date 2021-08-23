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Польша из-за наплыва мигрантов построит забор на границе с Белоруссией
Польша из-за наплыва мигрантов построит забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 23.08.2021
Польша из-за наплыва мигрантов построит забор на границе с Белоруссией
Польша из-за наплыва мигрантов построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:34
2021-08-23T14:34
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
подляское воеводство
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Польша из-за наплыва мигрантов построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.Существующий в настоящее время забор устарел и проходит по ограниченному участку белорусско-польской границы."На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 метра. В помощь пограничникам будет привлечено больше солдат", - написал Блащак в Twitter.Ране сообщалось, что на помощь пограничникам на белорусскую границу направлена тысяча польских солдат.По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.В настоящее время несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу. Польские и белорусские пограничники окружили их кордонами и не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории.Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли, что Польша Литва и Латвия насильственно выдворяют мигрантов на сопредельную территорию. Замначальника управления Госпогранкомитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.
https://ria.ru/20210817/belorussiya-1746154510.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, подляское воеводство, мариуш блащак
14:34 23.08.2021
 
Польша из-за наплыва мигрантов построит забор на границе с Белоруссией

Польша из-за наплыва мигрантов построит 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСотрудница белорусской пограничной службы
Сотрудница белорусской пограничной службы - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Польша из-за наплыва мигрантов построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Существующий в настоящее время забор устарел и проходит по ограниченному участку белорусско-польской границы.
"На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 метра. В помощь пограничникам будет привлечено больше солдат", - написал Блащак в Twitter.
Ране сообщалось, что на помощь пограничникам на белорусскую границу направлена тысяча польских солдат.
По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.
В настоящее время несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу. Польские и белорусские пограничники окружили их кордонами и не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории.
Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли, что Польша Литва и Латвия насильственно выдворяют мигрантов на сопредельную территорию. Замначальника управления Госпогранкомитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоПодляское воеводствоМариуш Блащак
 
 
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