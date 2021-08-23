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Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье за 5 лет
Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье за 5 лет - РИА Новости, 23.08.2021
Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье за 5 лет
КРАСНОГОРСК, 23 авг – РИА Новости. Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области с 2016 года, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:47
2021-08-23T12:47
2021-08-23T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жилье
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КРАСНОГОРСК, 23 авг – РИА Новости. Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области с 2016 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании региона.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал ускорить ремонт подъездов в домах, назвав задачу одной из приоритетных в 2021 году.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье