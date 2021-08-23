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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210823/podezdy-1746845905.html
Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье за 5 лет
Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье за 5 лет - РИА Новости, 23.08.2021
Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье за 5 лет
КРАСНОГОРСК, 23 авг – РИА Новости. Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области с 2016 года, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:47
2021-08-23T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жилье
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КРАСНОГОРСК, 23 авг – РИА Новости. Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области с 2016 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании региона.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал ускорить ремонт подъездов в домах, назвав задачу одной из приоритетных в 2021 году.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье
12:47 23.08.2021
 

Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье за 5 лет

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КРАСНОГОРСК, 23 авг – РИА Новости. Более 90 тысяч подъездов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области с 2016 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал ускорить ремонт подъездов в домах, назвав задачу одной из приоритетных в 2021 году.
"Понятно, что в новостройках подъезды находятся в хорошем состоянии, но нам не нужно забывать и об остальных домах. Всего в регионе насчитывается более 147 тысяч подъездов. Программа капремонта работает с 2016 года, и за это время мы отремонтировали более 90 тысяч подъездов", - сказал Воробьев.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 18:01Новости Подмосковья
В Подмосковье проблемный жилой комплекс достроят без отселения жителей
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖилье
 
 
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