Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/pobeg-1746868249.html
МВД опровергло данные об охране психдиспансера в Бурятии
МВД опровергло данные об охране психдиспансера в Бурятии - РИА Новости, 23.08.2021
МВД опровергло данные об охране психдиспансера в Бурятии
МВД России опровергло появившиеся в СМИ утверждения, что психдиспансер в Бурятии, откуда сбежали семеро преступников, охранялся полицией: на самом деле там был... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:13
2021-08-23T14:52
россия
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. МВД России опровергло появившиеся в СМИ утверждения, что психдиспансер в Бурятии, откуда сбежали семеро преступников, охранялся полицией: на самом деле там был один чоповец, сообщается на сайте "МВД Медиа".Побег был совершен в субботу из республиканского психдиспансера, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара. Всех задержали в тот же день."Сетевое издание "Взгляд.ру" распространило лживые сведения о деятельности МВД России, дискредитирующие работу многотысячного коллектива сотрудников полиции", - говорится в релизе.В частности, в публикации со ссылкой на бывшего сотрудника органов внутренних дел "утверждалось, что охрану медицинского учреждения осуществляли сотрудники МВД России"."МВД России официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.На самом деле, как отмечает ведомство, диспансер "охранялся сотрудником частного охранного предприятия".По заявлению МВД РФ, журналисты не попытались перепроверить сведения собеседника, что привело к тому, что "опубликованный материал содержал голословные обвинения в адрес сотрудников МВД России, ввел в заблуждение широкую аудиторию"."Призываем представителей СМИ ответственно подходить к подготовке публикаций … и тщательно перепроверять полученные из различных источников сведения. Пресс-службы территориальных органов министерства готовы в любой момент предоставить правдивую и полную информацию о работе полиции. Пресс-центр ведомства работает в круглосуточном режиме", - добавляется в сообщении.В МВД России отметили, что ведомство будет "использовать все предусмотренные законодательством способы для защиты репутации ведомства и его сотрудников".
https://ria.ru/20210821/pobeg-1746684676.html
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_87705ffe8e373c3b6d2c08bea6f6a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика бурятия
14:13 23.08.2021 (обновлено: 14:52 23.08.2021)
 
МВД опровергло данные об охране психдиспансера в Бурятии

МВД: психдиспансер в Бурятии, откуда сбежали семеро преступников, не охраняла полиция

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. МВД России опровергло появившиеся в СМИ утверждения, что психдиспансер в Бурятии, откуда сбежали семеро преступников, охранялся полицией: на самом деле там был один чоповец, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Побег был совершен в субботу из республиканского психдиспансера, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара. Всех задержали в тот же день.
Через окошко, ломали решетку – задержанный о побеге из психдиспансера в Бурятии
21 августа, 17:01
Опубликовано видео со сбежавшими из психдиспансера в Бурятии преступниками
"Сетевое издание "Взгляд.ру" распространило лживые сведения о деятельности МВД России, дискредитирующие работу многотысячного коллектива сотрудников полиции", - говорится в релизе.
В частности, в публикации со ссылкой на бывшего сотрудника органов внутренних дел "утверждалось, что охрану медицинского учреждения осуществляли сотрудники МВД России".
"МВД России официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
На самом деле, как отмечает ведомство, диспансер "охранялся сотрудником частного охранного предприятия".
© Фото : ГУ МВД по Республике БурятияСбежавшие из лечебного учреждения в Заиграевском районе в Бурятии
Сбежавшие из лечебного учреждения в Заиграевском районе в Бурятии - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : ГУ МВД по Республике Бурятия
Сбежавшие из лечебного учреждения в Заиграевском районе в Бурятии
По заявлению МВД РФ, журналисты не попытались перепроверить сведения собеседника, что привело к тому, что "опубликованный материал содержал голословные обвинения в адрес сотрудников МВД России, ввел в заблуждение широкую аудиторию".
"Призываем представителей СМИ ответственно подходить к подготовке публикаций … и тщательно перепроверять полученные из различных источников сведения. Пресс-службы территориальных органов министерства готовы в любой момент предоставить правдивую и полную информацию о работе полиции. Пресс-центр ведомства работает в круглосуточном режиме", - добавляется в сообщении.
В МВД России отметили, что ведомство будет "использовать все предусмотренные законодательством способы для защиты репутации ведомства и его сотрудников".
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:07
Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах
 
РоссияПобег осужденных из психдиспансера в БурятииПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
Лента новостейМолния