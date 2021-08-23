https://ria.ru/20210823/pobeg-1746868249.html

МВД опровергло данные об охране психдиспансера в Бурятии

МВД опровергло данные об охране психдиспансера в Бурятии - РИА Новости, 23.08.2021

МВД опровергло данные об охране психдиспансера в Бурятии

МВД России опровергло появившиеся в СМИ утверждения, что психдиспансер в Бурятии, откуда сбежали семеро преступников, охранялся полицией: на самом деле там был... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:13

2021-08-23T14:13

2021-08-23T14:52

россия

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика бурятия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. МВД России опровергло появившиеся в СМИ утверждения, что психдиспансер в Бурятии, откуда сбежали семеро преступников, охранялся полицией: на самом деле там был один чоповец, сообщается на сайте "МВД Медиа".Побег был совершен в субботу из республиканского психдиспансера, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара. Всех задержали в тот же день."Сетевое издание "Взгляд.ру" распространило лживые сведения о деятельности МВД России, дискредитирующие работу многотысячного коллектива сотрудников полиции", - говорится в релизе.В частности, в публикации со ссылкой на бывшего сотрудника органов внутренних дел "утверждалось, что охрану медицинского учреждения осуществляли сотрудники МВД России"."МВД России официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.На самом деле, как отмечает ведомство, диспансер "охранялся сотрудником частного охранного предприятия".По заявлению МВД РФ, журналисты не попытались перепроверить сведения собеседника, что привело к тому, что "опубликованный материал содержал голословные обвинения в адрес сотрудников МВД России, ввел в заблуждение широкую аудиторию"."Призываем представителей СМИ ответственно подходить к подготовке публикаций … и тщательно перепроверять полученные из различных источников сведения. Пресс-службы территориальных органов министерства готовы в любой момент предоставить правдивую и полную информацию о работе полиции. Пресс-центр ведомства работает в круглосуточном режиме", - добавляется в сообщении.В МВД России отметили, что ведомство будет "использовать все предусмотренные законодательством способы для защиты репутации ведомства и его сотрудников".

https://ria.ru/20210821/pobeg-1746684676.html

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика бурятия