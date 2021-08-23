https://ria.ru/20210823/platforma-1746953940.html

Зеленский вручил государственные награды участникам "Крымской платформы"

Зеленский вручил государственные награды участникам "Крымской платформы" - РИА Новости, 23.08.2021

Зеленский вручил государственные награды участникам "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды участникам саммита "Крымская платформа", который прошел в понедельник в Киеве, сообщила... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T23:13

2021-08-23T23:13

2021-08-23T23:13

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КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды участникам саммита "Крымская платформа", который прошел в понедельник в Киеве, сообщила пресс-служба офиса главы государства.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием."После окончания первого саммита "Крымской платформы" президент Владимир Зеленский поблагодарил участников за поддержку Украины и вручил им высокие государственные награды", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что орден князя Ярослава Мудрого I степени получили: президент Польши Анджей Дуда, президент Венгрии Янош Адер, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Словении Борут Пахор, президент Молдовы Майя Санду и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.Орден Ярослава Мудрого II степени был вручен премьеру Швеции Стефану Левену.Еще ряд участников получили ордена "За заслуги" I степени. Среди них премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, президент Национального совета парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, премьер Румынии Флорин Кыцу, премьер Словакии Эдуард Хегер и премьер Хорватии Андрей Пленкович.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210823/krym-1746948122.html

https://ria.ru/20210823/krym-1746917611.html

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в мире, украина, севастополь, республика крым, финляндия, европейский совет, ираклий гарибашвили, анджей дуда, стефан лёвен, россия